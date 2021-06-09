Tokat lise taban puanları 2021! Tokat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Tokat' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Tokat' daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 432,0934 3,37 0,1 TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 397,8124 8,25 0,71 TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 397,7178 8,27 3,38 TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 394,9579 8,77 0,1 TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 383,1382 11,17 0,71 TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 373,9106 13,28 0,84 TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 363,244 15,96 3,67