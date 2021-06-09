MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriTokat lise taban puanları 2021! Tokat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
GeriEğitim Tokat lise taban puanları 2021! Tokat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Haber Giriş: 09.06.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Tokat lise taban puanları 2021! Tokat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokat lise taban puanları 2021! Tokat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Tokat' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Tokat LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Tokat' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Tokat' daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238432,09343,370,1
TOKAT / ZİLE / Zile Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136397,81248,250,71
TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204397,71788,273,38
TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136394,95798,770,1
TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102383,138211,170,71
TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136373,910613,280,84
TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170363,24415,963,67

 

TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102360,23916,764,91
TOKAT / MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90356,03717,911,38
TOKAT / ERBAA / Erbaa Merkez Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce160350,091319,619,15
TOKAT / MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek ProgramıHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce60325,633727,388,18
TOKAT / ERBAA / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60319,762229,479,52
TOKAT / MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce170300,963136,778,92
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34293,493239,9918,04
TOKAT / MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34289,429641,8224,17
TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34279,191246,7417,57
TOKAT / MERKEZ / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce68267,763152,7721,29
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi