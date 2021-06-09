Tokat lise taban puanları 2021! Tokat LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Tokat' da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Tokat LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Tokat' da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Tokat' daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|432,0934
|3,37
|0,1
|TOKAT / ZİLE / Zile Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|397,8124
|8,25
|0,71
|TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|397,7178
|8,27
|3,38
|TOKAT / ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|394,9579
|8,77
|0,1
|TOKAT / NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|383,1382
|11,17
|0,71
|TOKAT / TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|373,9106
|13,28
|0,84
|TOKAT / MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|363,244
|15,96
|3,67
|TOKAT / REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|360,239
|16,76
|4,91
|TOKAT / MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|356,037
|17,91
|1,38
|TOKAT / ERBAA / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|160
|350,0913
|19,61
|9,15
|TOKAT / MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|325,6337
|27,38
|8,18
|TOKAT / ERBAA / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|319,7622
|29,47
|9,52
|TOKAT / MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|170
|300,9631
|36,77
|8,92
|TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|293,4932
|39,99
|18,04
|TOKAT / MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|289,4296
|41,82
|24,17
|TOKAT / MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|279,1912
|46,74
|17,57
|TOKAT / MERKEZ / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|267,7631
|52,77
|21,29