TOBB’dan 43 yeni okul

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Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulundu, öğrencilere başarılar diledi. Heyecanlı ve gururlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "43 okulumuz bu eğitim öğretim yılında öğrencilerle buluşuyor. 54 okulumuzun inşaatı devam ediyor. Kalan okullarımız ise projelendirme aşamasında” ifadesini kullandı.

HEDEF 307 EĞİTİM TESİSİ

TOBB olarak “81 İle 81 Okul” kampanyasını tamamladıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, tüm illeri eğitim tesisleriyle donattıklarını, okulların tamamı bittiğinde 307 eğitim tesisini ülkeye ve çocuklara armağan etmiş olacaklarını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, “Çabamız, ülkemiz ve çocuklarımız için. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.