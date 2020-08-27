TOBB Üniversitesi’ne yeni rektör

Atama ve seçme kararlarına göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı. Bunun yanı sıra H. Abdullah Kaya da YÖK üyeliğine yeniden seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Güven Sak’ın yerine atanan Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay, daha önce TOBB ETÜ Fen Edebiyat Dekanı olarak görev yapıyordu.

Yapılan atamanın nedeni ile ilgili TOBB ETÜ’den, “Prof. Dr. Güven SAK, akademik çalışmalara ağırlık vereceğinden kendi isteği ile Rektörlük görevinden ayrılmıştır. Yerine; Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay Rektör olarak atanmıştır” açıklaması geldi.