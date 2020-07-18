TOBB Başkanı'ndan 'meslek okullarını seçin' çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınavı sonrası öğrencilerin ve ailelerinin önemli bir tercih aşamasına geldiğini hatırlattı. Tercihler sonunda öğrencilerin, kendilerini geleceğe hazırlayacak okullara yerleşeceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"İşte tam da bu noktada gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlattığımız program kapsamındaki 81 ildeki 103 okulumuzu tercih etmeye çağırıyorum.

GENÇLERİMİZ 'ARANAN ELEMAN' OLACAK

Meslek liselerinde büyük bir değişim ve dönüşüm başlattık. 2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çağın niteliklerine uygun yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçtik. Protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek lisesiyle çalışmalara başladık. Okullarımızın arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ'nün, illerde ve ilçelerde ise oda ve borsalarımızın desteği var. Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle yerelde oda ve borsalarımızın vasıtasıyla mesleki eğitimin hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Okullarımızı tercih edecek gençlerimiz mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacak. Bu okullarımızdan mezun olacak gençlerimizin diploması, mesleği olacak.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS İMKÂNI

Geleceğin girişimcileri olacak yüksek teknoloji alanında daha çok icat, daha çok patent çıkartacak gençleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Oda ve borsaların desteğiyle başarılı öğrencilere burs verdik.”