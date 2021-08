Tkgs Nedir, Nasıl Açılır-Kapanır? Tkgs Nasıl Güncellenir

TKGS kavramının açılımı, TÜRKSAT kanal güncelleme sistemi şeklinde olmaktadır. TÜRKSAT 2014 senesinde uzaya yeni olan bir uydu göndermiştir. Bununla birlikte TÜRKSAT 4A haberleşme uydusu kırk iki derece doğu bölgesi içerisinde ilave kapasite sağlaması nedeni ile uydu üstünden TV veya radyo yayınlarında artışlar ortaya çıkmıştır.

TKGS Nedir?

TKGS kavramı, uydu alıcıları ile Smart TV’lerin gereksinim duyduğu bütün kanal bilgilerinin TÜRKSAT tarafından yayınlanması veya uydu alıcılarına aktarılmış olan bu bilginin işlenip, kanal veri tabanlarının güncellemelerinin yapılması prensibi ile çalışmakta olan bir kanal güncelleme mekanizmasıdır.

TKGS Güncelleme Nasıl Yapılır?

Uydu alıcısı ile birlikte Smart TV, “stand by” modunda olsa dahi belli aralıklar ile kanal listesini güncelleyebilme özelliğine sahiptir. Bu güncelleme, Smart TV veya uydu alıcısı TKGS verisi şeklinde olan bir kanal üstünden geçerken, mevcut bulunan yayında herhangi bir kesinti olmaksızın, birkaç saniye içerisinde arka planda gerçekleşebilme özelliğini gösterir.

Sistem içerisinde “stand by” güncelleme haricinde değişik güncelleme modları da yer alır. İzleyiciler, kanal listesinin güncellenmesi durumunda ekranda bu duruma ait olan bir mesaj görmektedir ve güncellenen kanallardan da haberdar olmaktadır.

TKGS’nin Genel Özellikleri Nelerdir?

TKGS'nin çok sayıda özellikleri bulunur. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

TKGS, hiçbir kullanıcının müdahalesine gerek kalmaksızın, tam otomatik olan TV veya radyo kanalı güncelleme mekanizmasıdır.

TKGS ile sadece bir iki saniye içerisinde güncel olan kanal listesine ulaşabilmektedir.

TKGS’nin sağlamış olduğu esnek kullanım, kullanıcıların ana kanal listelerini özelleştirme olanağı tanır. Özelleştirilmiş olan kanal listesinin korunup, güncellemelere devam edilmesi gerçekleştirilir.

TKGS, izlenen kanallar üstünden geçerken bile değişiklikleri algılama özelliğine sahiptir. Aynı zamanda izleyicilere bilgi verir ve bununla birlikte arka plan içerisinde güncelleme yapar iken yayında kesintiye sebep olmaz.

TKGS ile birlikte “stand by” konumunda içerisinde güncelleme yapmak mümkün olmaktadır.

İzleyiciler, değişik amaçlara yönelik olan ana listeler HD ya da SD arasında seçim yapabilme imkanına sahiptir.

İzleyiciler için ön tanımlı olan beğeni listeleri haber, müzik spor ve benzeri sunulmaktadır.

Yayınlanmış olan paket parametreleri değişmiş olduğu halde güncellemeler herhangi bir aksama yaşamadan devam etmektedir.

TKGS Nasıl Açılır?

Televizyon üzerinde kanalların yerini değiştirilemiyorsa ve "TKGS modunu esnek yapın" şeklinde uyarı alınıyor ise gerekli ayar şu şekilde yapılır: Menünün içerisinde "Kaynak Ayarları" bölümünden "TKGS Ayarları" ekranına ulaşılır. "TKGS Modu" "Esnek" olacak biçimde ayarlanır ve menülerden çıkılır. Artık program tablosu üzerinden kanalların yeri değiştirilebilir.

TKGS modunu esnek yapmak için kumandanın menü tuşuna basılır. Çıkan ekranda ise sağ alt tarafta çarka benzeyen bir simge görülür. OK tuşunun çevresindeki yön tuşlarına basılarsak sağ alt kısımdaki çark simgesinin üzerine gelinir. OK tuşuna basılır. Çıkan ekranda ise sağ yön tuşuna basılarak "Kaynak Ayarları" yazısının üstüne gelinir. "TKGS Ayarları" yazısı üstüne gelinerek OK tuşuna basılır. Aşağı olan yön tuşuna basılarak "TKGS Mod" üstüne gelinir ve sağ-sol yön tuşları ile ayar "Esnek" biçimine çevrilir.

TKGS Nasıl Kapatılır?

Kumandanın menü tuşuna basılır. Görüntü ayarları yazısının çıkması durumunda OK tuşunun alt kısmındaki aşağı olan yön tuşuna basılarak "Ayarlar" bölümüne gelinir ve OK tuşuna basılır. Aşağı olan yön tuşuna basılarak "Oto internet güncelleme" bölümüne gelinir ve sağ-sol yön tuşları ile "Kapalı" konumuna getirilir.