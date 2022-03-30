Tiyatro yarışmasında Türkiye birincisi oldular

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Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında öğrenciler arasında ortak değerlerde sosyal uyumlarına katkıda bulunmak ve öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarını sağlamak amacıyla Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler arasında ’Tiyatro Yarışması’ düzenlendi. Lise öğrencileri arasında düzenlenen komedi türü tiyatro yarışmasında PIKTES merkez ofisine gönderilen eserler ’jüri değerlendirme ekibi’ üyelerince değerlendirildi. Yarışmaya ’Üzeyir Ağa’nın Sevinci’ adlı oyun ile katılan Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 26 ilden 52 oyun arasından Türkiye birincisi oldu. Toplam 472 yabancı uyruklu ve Türk öğrencinin rol aldığı yarışmada ’Birleşen gönüller’ adlı oyun ile Ankara Hacı Bayram Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve ’Masallar ve gerçekler’ adlı oyun ile Batman Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip lisesi üçüncü oldu.