Titanyum dioksit nedir ve nelerde var? Titanyum dioksit kullanım alanları

Titanyum dioksit gıda maddelerinde renklendirici olarak kullanılır. Dozunda kullanılması oldukça önemlidir. Bu sebeple de insanlar tarafından oldukça merak edilmektedir.

Titanyum dioksit Nedir ve Nerelerde Var?

Doğal olarak oluşan bu yapı titanyumun oksitlenmiş şeklidir. Doğada saf bir şekilde bu bileşiğe rastlanmaz. Demir titanyum dioksit cevherleri sayesinde üretilir. Bileşik beyaz bir toz şeklinde görünür. Fakat bileşiğin özelliklerini arttırmak için içerisine bazen silika veya alüminyum ile kaplanan titanyum dioksit de eklenebilmektedir.

Bu bileşiğin ısı ve ışık stabilitesi çok yüksektir. Organik çözücü veya su içerisinde çözünmemektedir. Sıcak derişik sülfirik asit ile hidroflorik asitte yavaş bir şekilde çözünebilmektedir.

Oldukça yüksek refraktif indekse ve parlak bir beyazlığa da sahiptir. Bu sebeple pigmentler için genellikle opaklaştırıcı olarak kullanılır. Titanyum dioksitin en önemli özelliklerinden biri UV ışınlarına maruz kaldığı zaman asla rengi solmaz.

Titanyum Dioksit Kullanım Alanları

Gıda, eczacılık ve kozmetik ürünlerinde çok sık bir şekilde kullanılır. Bunun yanında boya, kağıt ve plastik endüstrisinde opaklık ve beyazlık sağlayan pigment olarak da kullanılmaktadır.

Titanyum dioksitin yağda veya suda dispers olan türleri üretilmektedir. FDA tarafından gıdada kullanım oranı %1 olarak belirlenmiştir. Opaklayıcı özelliği nedeni ile gıda sektöründe özellikle salata sosları ve peynirlerde opak görünümü taklit etmek için kullanılmaktadır.

Dispersiyon ve opaklık özelliklerinin çok iyi olması sebebi ile boyalar için önemli bir katkı maddesidir. Toz halinde bulunan titanyum dioksit boya ve kaplama amacı ile fiber, gıda, mürekkep, plastik, kağıt, kozmetik ürünlerine beyazlık ve opaklık sağlamak amacı ile kullanılır.

Titanyum dioksit maddesi fotokataliz olarak da kullanılabilir. Yani ışıkta gerçekleşen kimyasal tepkimeleri hızlandırma özelliği bulunmaktadır. Organik bir bileşik ile tepkime gerçekleştirdiği zaman karbondioksit ve su açığa çıkmaktadır. Bu özelliği nedeni ile nano teknoloji boylarda sıkça kullanılır. Bu boylar organik bileşikler ile tepkimeye girip onları yok edeceğinden kendi kendini temizleyen boya özelliği kazanırlar.

Nanoteknoloji Parçacığı Titanyum Dioksit

Bu ürün dünyada en sık kullanılan minerallerden bir tanesidir. Nanoteknoloji de kullanılan 3 ana maddeden bir tanesi olarak görev yapar. Titanyum dioksit atom yapısı değiştirilmiş ve istenilen şekilde yönetilebilen hatta ışıkta değişen bir mineral üretilmiştir.

Gıda Dışında Hangi Sektörlerde Kullanılmaktadır?

Bu ürün gıdadan sonra en çok güneş kremlerinde kullanılır. Böylelikle yüzü sürüldüğü zaman UV ışınları ile cilt arasında bir bariyer görevi görmektedir. Bunun dışında pek çok alanda titanyum dioksit maddesinden faydalanılır.

Gıdalarda Kullanılan Titanyum Dioksit

Titanyum dioksit maddesi gıdalara E171 kodu ile eklenmektedir. Gıdalarda en çok nem tutma özelliği, boyar madde ve renklendirici olmak amacı ile kullanılır. Bunların dışında nanoteknloji ürünler ile boya maddelerinde de çok sık kullanılmaktadır. titanyum dioksit maddesi kimyasaldır vücuda alındığı zaman ise vücut tarafından parçalanmaz.

Vücut tarafından parçalanmadığı için DNA yapısına girer ve değişmesine sebebiyet verir. Bir maddenin içine karıştırıldığı zaman o maddenin parçalanmasına neden olabilmektedir. Hücrelerin yapısını değiştirebilir, onları kontrol altına alabilir. Bu sebeple de çok tehlikeli bir bileşiktir.

Işığı yansıtması, parlak bir beyaz renginin olması, kapatıcılığının yüksek olması nedeni ile boya sanayisinde kalınlaştırıcı ve beyazlatıcı amaçları ile kullanılmaktadır. Işığı kesmesi sebebi ile de güneş ışınlarından koruyucu olan kozmetik ürünlerinde de sık sık kullanılır.