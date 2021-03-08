Tırnağın Varsa Başını Kaşı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Tırnağın varsa başını kaşı atasözü insanların hayatta başarabilecekleri durumları yerine getirmesi gerektiği hakkında bir öğüt vermektedir. O yüzden cümle içerisinde ya da tek başına bu atasözünü gerekli olduğu zaman değerlendirebilirsiniz.

Tırnağın Varsa Başını Kaşı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir kişinin herhangi bir konu üzerinde bilgi ve becerisi var ise, bunu kullanarak bazı işleri girişebilir. Ancak belirli bir konu üzerinde tecrübesi yok ise bu işten uzak durması gerektiğini anlatır.

Tırnağın Varsa Başını Kaşı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tırnağın varsa başını kaşı atasözü amaca uygun olarak cümle içerisinde kullanılabilir. Özellikle bu konuda taşıdığı anlam üzerinden en etkili atasözlerinden biridir.

‘’Bu yeteneklerini ve bilgilerini bence boşa harcama, ne demişler tırnağın varsa başını kaşı.’’