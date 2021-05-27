Tirat Nedir? Tirat Nasıl Çalışır? Tirat Atmak Ne Demek?

Tirat kelimesi, bir tiyatro terimi olarak ifade edilmektedir. Tirat kelimesi ile tiyatro oyuncuları sıklıkla karşılaşmaktadır. Bir tiyatro oyununda oyuncuların uzun ve konuşmada bir sefer de söyledikleri replikler olarak ifade edilebilir. Siz de bir tiyatro oyuncusu ile konuşurken tirat kelimesi ile karşılaşabilirsiniz.

Tirat Nedir?

Tirat kelimesi, tiyatroda en fazla bilinen terimler arasında yer almaktadır. Tirat genel olarak başrol oyuncusu tarafından yapılmakta olan uzun konuşmayı ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelimedir. Aynı zamanda uzun konuşma olarak da ifade edilebilmektedir.

Tirat Nasıl Çalışır?

Tirat kelime anlamı olarak monolog ve parça manasına da gelmekte olan bir kelimedir. Tiyatroya yeni başlayan kişiler için tirat çalışmaları oldukça önemlidir. Tirat konuşmaları sahnede olan bir başka kişiye karşı, oyuncunun seyircilere karşı veya kendi kendine yaptığı bir konuşma olarak da ifade edilebilir. Kişinin ilk olarak çalışmaya başladığında ki tirat sayıları çok uzun olmamalıdır. Aynı zamanda kişinin kendisi için uygun konulu bir tirat seçmesi ve çalışması da oldukça önemlidir.

Tirat Atmak Ne Demek?

Tirat atmak da yine aynı şekilde bir tiyatro terimi olarak bilinmektedir. Tirat atmak, oyuncuların uzun soluklu konuşmaları, tiyatro sahnelerinde canlandırarak oyuna dönüştürmeleri olarak ifade edilmektedir. Tirat atmak için tirat oyuncu ile uygunluk sağlayan bir yapıya sahip olmalıdır. Tirat atmak için çalışma şekli de oldukça önem teşkil etmektedir.