Tiranlık Nedir? Tiranlık İle Diktatörlük Arasındaki Farklar Neler?

Tiran yönetimi anayasadan ve hukuktan bağımsız olarak gerçekleştirilen yönetime verilen isimdir. Bu yönetim biçimini sergileyen kişiler de tiran olarak isimlendirilir. Bu terim eski Yunanistan'a kadar uzanan bir terimdir.

Tiranlık Nedir?

Aristoteles ile Platon tiranlık terimini, alınan kararları hukuk dışına çıkarak alan, egemenliğinde bulunan halktan çok kendi çıkarlarını ön planda tutan, kendi halkına şiddet gösteren şeklinde tanımlanmıştır.

Eski Yunanistan'da siyasal gücün zor kullanılarak ele geçirilmesini ve bu gücün kötüye kullanılmasına neden olan kişiler tiran olarak isimlendirilmekteydi. Bu terim gaddar ve acımasız anlamlarına da gelmektedir.

Tiran kelimesi baskıcı ve zalim davranışlar içerisinde bulunan kimse anlamında da kullanılmaktadır. Bu kelimeler sayesinde Tiran yönetimi ile alakalı olarak vatandaşların kafasında bir takım çağrışımlar oluşabilmektedir.

Tiranlık yönetiminde, yönetimde yalnızca bir kişi söz sahibidir. Bu nedenler bu terim diktatörlüğe de zaman zaman benzetilebilmektedir. Ancak tiran ile diktatörlük aynı anlama gelmez. Tiranlıkta yönetici sadece kendi çıkarlarını ön planda tutmaktadır.

Tiranlık yönetiminin, herhangi bir yönetim şekli ile doğrudan bir ilgisi bulunmaz. Bunun yanında Tiranlık yönetiminde dinlerden uzak bir şekilde yönetim yapılmaktadır. Örneğin monarşide kral yetkisini direkt olarak tanrıdan alırken Tiran mutlak kudreti kendisinde görmektedir. Bu sebeple Tiranlık yönetiminde tanrıya da yer yoktur.

Tiranlık yönetimi düzenli olarak devam etmez. Bir tiranlık sona erdiği zaman yeni gelen tiran kendi kurallarını koyarak ülkeyi yönetebilmektedir. Tiranlar mutlak gücü kaybetmemek adına çoğunlukla ceza ve şiddete yönelmektedir.

Tiranlık İle Diktatörlük Arasındaki Farklar Neler?

Tiranlık ve diktatörlük çoğu zaman birbirine karıştırılır. Ancak ikisi aynı şey değildir. Diktatörlükte genelde demokratik bir düzen bulunmaktadır. Başa gelen yönetici silahlı bir darbe neticesinde başa gelmiştir. Bu kişiler devletin güvenlik güçlerinde bulunan hırslı kişilerden çıkmaktadır.

Diktatörlerin yönetimi ele almasının ardından halka karşı katı disiplinler uyguladıkları görülebilir. Ancak bazen diktatörler zamanla tirana dönüşebilir. Bunun en önemli göstergesi de çevresindeki tüm muhalifleri ortadan kaldırmalarıdır.