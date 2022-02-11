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Tiran nerede, nerenin başkentidir? Tiran Nasıl Bir Yer, Nesi Meşhur? Gezilecek Yerler

Tiran nerede, nerenin başkentidir Tiran Nasıl Bir Yer, Nesi Meşhur Gezilecek Yerler

Avrupa kıtasının başkentleri arasında yerini almakta olan Tiran, Türkiye'ye konum olarak oldukça yakın bir mesafede yer almaktadır. Tiran şehrini merak eden pek çok insan Tiran nerede, nerenin başkentidir? Tiran nasıl bir yer, nesi meşhur? Gezilecek yerler konularını tüm detayları ile derledik.

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Tiran Avrupa'nın baş kent şehirleri listesinde kendisine yer bulmayı başarmış olan şehirlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemize de yakın mesafede olması bakımından ayrı bir öneme sahip duruma gelmektedir.

 Tiran Nerededir?

 Tiran, konum olarak Balkanlar'da kurulmuş bir ülke olan Arnavutluk'un başkenti olma özelliği taşımaktadır. Arnavutluk devletinin merkezinde bulunan bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Tiran Nerenin Başkentidir?

 Türk vatandaşlarının ilk uğradığı destinasyonlardan bir tanesi olma özelliği taşımakta olan Tiran, Arnavutluk devletinin başkentidir.

 Tiran Nasıl Bir Yer, Nesi Meşhur?

 Arnavutluk devletinin başkenti olan Tiran, Dajti Dağı ile çevrili bir alanda kurulmuştur. Konum olarak ülkenin doğusunda yer alır. Dalmaçya kıyılarına çok yakın bir mesafede olsa da denize kıyısı bulunan bir şehir değildir. Arnavutluk devletinin en büyük şehri olma özelliğine sahiptir. Her çok sayıda turisti kendisine çekmektedir.

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 Dünyanın en ucuz 10 şehri arasında bulunuyor olması turistleri çeken en önemli özelliklerinden biridir. Karasal iklime sahip olan Tiran'ın bitki örtüsü bozkır olmaktadır. Osmanlı imparatorluğu döneminde kurulmuş olan bir şehirdir. Tiran'a Türkiye'den doğrudan ulaşım sağlanması mümkün olabilmektedir. Eğer pasaport sahibi iseniz doğrudan vizesiz olarak kente ulaşım sağlayabilirsiniz.

 Tiran'ın nesi meşhur sorusuna verilebilecek en doğru cevaplardan bir Arnavut yemekleri olacaktır. Tarih boyunca Osmanlı, Yunanistan ve İtalya gibi birbirinden farklı devletlerin egemenliği altında olan Arnavutluk’un mutfağı bu durumdan önemli ölçüde etkilenmiştir.

 Farklı kültürlerin etkisiyle çeşitlilik ve zenginlik kazanmış durumda olan mutfak, dünya çapında da önemli bir üne sahip duruma gelmiştir. Tiran'da tadılabilecek en meşhur lezzetlerden biri de Byrek olmaktadır. Bir tür Arnavut böreği olarak bilinen bu lezzeti ise İskender Bey Meydanı arkasında bulunan börekçiler sokağında tatmak mümkündür.

 Gezilecek Yerler

 Tiran'a yolunuz düştüğünde gezip görebileceğiniz pek çok birbirinden ilgi çekici yerleri bulunur. Bu yerlerden bazılarını şu şekilde listelemek mümkündür:

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 - Tiran Piramidi: Arnavutluk sınırları içerisinde yapılmış olan en ilginç tasarımlardan bir tanesi olma özelliği taşımaktadır. Ülkenin adeta geçmişini yansıtan bir bina olma niteliği barındırmaktadır.

 - Tabakhane Köprüsü: Tabakhane köprüsü konum olarak Tiran sınırları içerisinde bulunmaktadır. 18. yüzyıldan kama tarihi bir köprü olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan bu köprü Tiran'da bulunan Osmanlı eserleri arasında yerini almaktadır.

 - Postblok: Tiran'ın en güzel yerlerinden bir tanesi Potblok'tur. Özellikle de yeşillik görmeyi sevenler için mutlaka uğranılması gereken noktalardan bir tanesinin oluşturmaktadır: Etrafı betonlarla çevrelenmiş bir yeşil alanı barındırmaktadır. Berlin duvarına benzer bir yapı olma özelliği barındırmaktadır.

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 - Petrela Kalesi: Elbasan yolu üzerinde konumlanmıştır. Tarihi Petrela kalesi tam olarak Tiran'da 6. yüzyılda inşa edilmiş olan bir yapıdır.

 - Reja: Tiran'da görülmeye değer nitelikte ve bir bulut görünümlü yapılardan biridir. Reja turistlerin en çok öz çekim yaptığı yerlerden biridir.

 - Hacı Ethem Bey Camii: Osmanlı devleti döneminden kalma ve Ethem Bey tarafından yaptırılan bir tarihi bir camidir.

 - Ulusal Tarih Müzesi: Özellikle de müze gezmeyi sevenler için gezilip görülmeye değer yerler arasında bulunur. Bu müze içerisinde 3 bine yakın eser ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır.Ulusal tarih müzesi konum olarak İskender Bey meydanında ziyaretçilerine kapılarını açmaktadır.

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