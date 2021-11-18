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Tiraj nedir? Tıpta ve medyada tiraj ne anlama gelir? Tiraj kelimesi sözlük anlamı..

Tiraj nedir Tıpta ve medyada tiraj ne anlama gelir Tiraj kelimesi sözlük anlamı..

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan tiraj kelimesi tirer fiilinden türetilmiştir. Tirer, öncelik vermek anlamına gelirken tiraj da öncelik anlamına gelir. Gazete ve dergi gibi iletişim araçlarında ise bu kelime terim anlamında kullanılır. Bir gazetenin günlük baskı adedi tiraj olarak nitelendirilir. Satış oranları ortalamanın üstünde olan gazete ve dergiler içinse ''tirajı yüksek'' ifadesi kullanılır. Tiraj nedir? Tıpta ve medyada tiraj ne anlama gelir tüm detayları ile derledik.

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Tiraj kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Sayı 2- Adet 3- Nicelik 4- Öncelik 5- Önem 6- Ehemmiyet 7- Baskı 8- Pare 

 Tiraj Nedir?

15. yüzyılda literatüre girmiş olan tiraj kelimesinin sözlük anlamı önceliktir. Tıpta öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken hastalar için tiraj ya da triyaj kelimesi kullanılır. Medyada ise tiraj baskı sayısı ve adet demektir. 

 Tıpta ve Medyada Tiraj Ne Anlama Gelir?

 Tıp alanında ve medyada tiraj kelimeleri farklı anlamda kullanılır. Sağlık kurumlarına getirilen hasta ve yaralıların mevcut sağlık durumlarına göre müdahale sırasının belirlenmesine tiraj denir. Tıpta tirajın kodları 4 farklı renkte gösterilir. Acilen müdahale edilmesi gereken hasta ve yaralıların rengi kırmızıdır. Tirajda diğer renkler sırasıyla yeşil, sarı ve siyahtır.

 Bir gazete ya da derginin baskı sayısına da tiraj adı verilir.

 Örnek Cümle:

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 ''Gazetenin tirajı son altı ayda iki katına çıktı.''

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