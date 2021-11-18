Tiraj nedir? Tıpta ve medyada tiraj ne anlama gelir? Tiraj kelimesi sözlük anlamı..

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Tiraj kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Sayı 2- Adet 3- Nicelik 4- Öncelik 5- Önem 6- Ehemmiyet 7- Baskı 8- Pare

Tiraj Nedir?

15. yüzyılda literatüre girmiş olan tiraj kelimesinin sözlük anlamı önceliktir. Tıpta öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken hastalar için tiraj ya da triyaj kelimesi kullanılır. Medyada ise tiraj baskı sayısı ve adet demektir.

Tıpta ve Medyada Tiraj Ne Anlama Gelir?

Tıp alanında ve medyada tiraj kelimeleri farklı anlamda kullanılır. Sağlık kurumlarına getirilen hasta ve yaralıların mevcut sağlık durumlarına göre müdahale sırasının belirlenmesine tiraj denir. Tıpta tirajın kodları 4 farklı renkte gösterilir. Acilen müdahale edilmesi gereken hasta ve yaralıların rengi kırmızıdır. Tirajda diğer renkler sırasıyla yeşil, sarı ve siyahtır.

Bir gazete ya da derginin baskı sayısına da tiraj adı verilir.

Örnek Cümle:

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''Gazetenin tirajı son altı ayda iki katına çıktı.''