Tıp yerine yapay zekâyı seçiyorlar

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Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği, Robotik ve Yapay Zekâ ve Yapay Zekâ Operatörlüğü gibi yeni lisans ve önlisans bölümleri, yüksek başarı sırasına sahip öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edildi.

YAPAY ZEKA İLE VERİ BİLİMİ İLK 3 BİNDEN ÖĞRENCİ ALDI

Başarı sıralamasında ilk 3000’de yer alan öğrencilerin yerleştiği Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği ile Veri Bilimi ve Analitiği bölümleri, geleceğin mesleklerine duyulan ilginin arttığını gözler önüne serdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği bölümüne 3 bin 051, Özyeğin Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği bölümüne 3 bin 793, İstanbul Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği bölümüne 4 bin 963’üncü sıradan öğrenci yerleşti. Öğrenciler, geçmişte daha popüler olan tıp fakültelerine ve diğer mühendislik fakültelerine girebilecek puanı elde etmelerine karşın tercihlerini yapay zeka temelli programlardan yana kullandı. Üniversitelerin Veri Bilimi ve Analitiği bölümlerine 234, Yapay Zekâ Mühendisliği programlarına ise 250 öğrenci kabul edilirken, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi bölümlerinde öğrenim gören öğrenci sayısı 108’e ulaştı. Öte yandan, önlisans programlarında da yoğun bir talep yaşandı. Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programlarına 193 öğrenci yerleşti.

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GENİŞ İSTİHDAM ALANI

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İTÜ’de görev yapan akademisyenler, Veri Bilimi ve Analitiği bölümünü ve iş imkanlarını şöyle anlattı:

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Veri Bilimi ve Analitiği bölümü açılırken müfredat üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu, farklı üniversitelerden uzmanların yer aldığı bir komisyon kurarak ders programını titizlikle hazırladı. Toplamda 30 kontenjanımız bulunuyor ve yeni bir bölüm olmasına rağmen öğrenci profilimiz oldukça yüksek.Veri Bilimi ve Analitiği, disiplinler arası bir yapıya sahip. Veri bilimciler, finans, tıp ve enerji gibi farklı sektörlerdeki sorunları çözmek için diğer alan uzmanlarıyla birlikte çalışır. Yapay zeka temelli program mezunları veri bilimci, veri analisti ve veri mühendisi gibi pozisyonlarda geniş iş olanaklarına sahip.Finans sektöründen tutun da perakende sektörüne veya endüstriyel imalat alanından lojistiğe kadar, telekomünikasyonun da işin içinde olduğu çok fazla farklı sektör var. Tüm şirketler kendi içinde artık veri analitiği ve veri bilimi ile ilgili departmanlarını oluşturmaya başladılar.

VERİ BİLİMİNİN İLK ÖĞRENCİLERİ ANLATTI

Bu yıl açılan Veri Bilimi ve Analitiği bölümünü kazanan İTÜ öğrencisi Fatma Elif Uçar; “YKS’de altı bininci sırada yer alarak İTÜ Veri Bilimi ve Analitiği Bölümü’nü tercih ettim. Tercih döneminde, çevremdekiler ‘Yeni bir bölüm, emin misin?’ diye sorsa da güvenerek bu bölümü ilk sıralarıma yazdım” derken, henüz birinci sınıftayken bir yapay zeka şirketinde çalışmaya başlayan Mehmet Yiğit şöyle konuştu; Bölümün geniş bir yelpazeye hitap etmesi ve birçok alana yönelme imkânı sunması beni etkiledi. Daha birinci sınıf öğrencisi olmama rağmen bir yapay zekâ şirketinde staj yapıyorum ve part-time çalışma fırsatları bulabiliyorum.”

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Fatma Elif UçarMehmet Yiğit