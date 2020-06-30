Tıp taban puanları ve başarı sıralaması ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM YKS Tıp Fakültesi taban puanlarında

Tıp taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yerini aldı. 2020 yılında düzenlenen üniversite sınavına giren adaylar taban puanlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına YÖK Atlas üzerinden yayınlanmıştı. 2019 yılı taban puan ve başarı istatistiklerine, yerleşenlerin YKS başarı sıralarına, yerleşenlerin YKS net ortalamalarına ve daha birçok bilgiye aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TIP TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıp taban puanları ile ilgili açıklama YKS tercih döneminde yapılıyor. Henüz tercihlerin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına YÖK Atlas üzerinden ulaşabilirsiniz.

TIP TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu link üzerinden 2019 yılı taban puan ve başarı istatistiklerine, yerleşenlerin YKS başarı sıralarına, yerleşenlerin YKS net ortalamalarına ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.