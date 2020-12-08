Tıp Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları  

Tıp mühendisliği bölümü, tıp sektörü içerisinde tüm malzeme, cihaz, sistem ve teknolojik tasarımlar ile ilgilenen kişileri yetiştirmek için açılan bölümlerinden birisidir. Sağlık sektörünün gelişmesi ile beraber bu alanda yetkin kişilere de son dönemlerde büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir?

Tıp mühendisliği bölümü, tıp ve sağlık sektöründe kullanılan tüm malzeme, sistem, yapay organ, sağlık teknolojileri ile ilgili cihazların üretilmesi ve geliştirilmesi için yetkin ve bilgili kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bölümlerden birisidir. Tıp mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler doğrudan tıp mühendisi olarak atanabilirler. Tıp mühendisliği kendi içerisinde; fizik, kimya, elektrik, bilişim, tıp ve biyoloji şeklinde farklı alanlara ayrılmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler seçtikleri alana ve sektöre yönelik olarak kendilerini geliştirebilirler.

Tıp mühendisliğinin sektördeki amacı ise doğrudan sağlık sektörünün gelişimi için faaliyetler göstermektedir. Bu faaliyetler içerisinde sağlık sektöründe hastanın tedavisinin gerçekleşmesi ve hastalığın tanısının koyulup araştırılması için kullanılan araçların geliştirilmesidir. Sağlık sektörü içerisinde hastanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına biyomalzemeleri geliştirir, üretir ve bu malzemelerin verimli şekilde tasarlanmasına odaklanır. Sağlık sektörünün her geçen gün teknolojik açıdan gelişimi bu cihazların önemini ve tıp mühendisliği bölümünün ihtiyaçlarını her geçen gün artırmaktadır.

Tıp Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Tıp mühendisliğinin amacı, sağlık sektöründe verimli kullanılan ve sağlık sektöründeki hastalıkların teşhisinde kolaylaştıran cihazlar geliştiren, tasarlayan kişiler yetiştirmektir. Tıp mühendisleri özellikle hastalıkların tedavisinin yapılması için yeni teknik ve cihazların tasarlanması için önemli bir role sahiptir. Bu nedenle tıp mühendisliği bölümü mezunları doğrudan sağlık sektöründe iş bulmakta ve bu sektör içerisinde farklı departmanlarda çalışmaktadır. Özellikle sağlık sektörüne tüm cihazlar ve sistemleri sunan sektörlerde tıp mühendisleri görev alırlar.

Tıp Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler

Tıp mühendisliği, sağlık sektörünün gelişmesi ile beraber yeni oluşan meslek guruplarından bir tanesidir. Özellikle ülkemizde mühendislik fakültesi içerisinde yer alan tıp mühendisliği, fizik, biyoloji, tıp gibi farklı alanlara ayrılmaktadır. Ülkemizde bu bölümü kapsayan üniversiteler ise Karabük Üniversitesi ve acıbadem Üniversitesidir.

Karabük Üniversitesi, bir devlet üniversitesi şeklinde yer alırken acıbadem üniversitesi özel üniversite olarak bu eğitimi vermektedir. Acıbadem Üniversitesi içerisinde burslu ve ücretli şekilde bu bölümü bitirmek mümkündür.

Tıp Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tıp mühendisliği bölümünde genellikle tıbbi cihazlar ve sistemler üzerine eğitimler verilir. Bu alanda verilen dersler de genellikle cihazlar ve sağlık sektörünü gerektirdiği bilgiler doğrultusundadır. Tıp mühendisliği bölümü öğrencileri aşağıdaki ana derslerin tümünü almak zorundadır. Bu dersler;

- insan anatomisi,

- genetik,

- tıbbi biyotik,

- cihaz ve ölçüm,

- tıbbi biyoloji,

- klinik mühendisliği,

- tıp mühendisliği,

- biyokimya ve cihazlar,

-ı biyomedikal,

- tıbbi görüntüleme yöntemleri,

- tıbbi cihaz ve sistemler,

- insan fizyolojisi.

Bu derslerin her biri bu bölümde yer alan öğrencilere 8 yıllık eğitim boyunca verilmektedir. Bu dersler tıp mühendisliği ana dersleri oluşturduğu için bölüm öğrencilerin tamamı bu dersleri almak zorundadır.

Tıp Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

Tıp mühendisliği bölümü, ülkemizde her ne kadar yeni başlayan bir meslek gibi görülüyor olsa da özellikle sağlık sektörünün gelişmesi ile beraber ihtiyaç duyulan mesleklerden birisidir. Özellikle sağlık sektörü içerisinde teknolojik gelişmeler, cihazların geliştirilmesi ve sistemlerin artırılması ile ilgili çalışmaların tamamı tıp mühendisliği bölümü mezunları tarafından yapılmaktadır.

Tüm bu sebeplerden ötürü yeni bir bölüm olmasına rağmen tıp mühendisliği bölümünün iş olanakları oldukça fazladır. Tıp mühendisleri mezun olduktan itibaren ilaç şirketlerinde, devlet ve özel hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, diyaliz ve tıbbi görüntüleme cihazlarını üreten firmalarda, vücut implantları ile ilgili üretim tesislerinde ya da radyoterapi sistemleri ile ilgili firmalarda iş bulabilirler. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen kişiler ise kamu personeli seçme sınavına girerek aldıkları puana göre herhangi bir devlet kurumunda işe başlayabilirler.

Tıp Mühendisliği Eğitim Süresi

Tıp mühendisliği bölümünü tercih eden öğrenciler öncelikle üniversitelerin mühendislik bölümlerinde öğrenim göreceklerdir. Mühendislik fakültesi kapsamında eğitim veren tıp mühendisliği, 4 yıllık lisans programına sahiptir. Sayısal puan türüne göre öğrenci kabul eden tıp mühendisliği 4 yıllık lisans eğitimi sonunda öğrencilere mezunu etmektedir. Bu süreç boyunca öğrencilerin bazı teorik ve pratik dersleri alması zorunlu tutulur.