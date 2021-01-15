Tıp fakültesi öğrencilerine sanal ortamda uygulamalı ders

Hacettepe Teknokent tarafından Ar-Ge projesi olarak gerçekleştirilen simülasyon sayesinde öğrenciler, kişisel korunma ekipmanlarının kullanımı, kan kültürü alma, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, güvenli cerrahi uygulamaları, güvenli transfüzyon uygulamaları, uluslararası hasta güvenliği hedefleri, tesis güvenliği, olay bildirimleri gibi konuları birebir deneyerek öğreniyor. Öğrencilerin yanı sıra Hacettepe hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları da sanal gerçeklik simülasyonuyla eğitimlere katılıyor.

‘KLİNİĞE BAŞLAYACAK TÜM ÖĞRENCİLERE ZORUNLU EĞİTİM’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun, COVID-19 döneminde en güçlük yaşanan alanın uygulamalı eğitimler olduğunu söyledi. Prof. Dr. Altun, "Türkiyede son üç yıldır hasta güvenliğini müfredatımıza zorunlu eğitim olarak koyduk. Kliniğe gitmeden önce öğrencilerimiz hastane personeliyle beraber bu eğitimi alıyorlardı. Bu süreçte de bu eğitimi uzaktan vermek üzere hazırlanmış bir modülünü tanıttık. Bu modül öğrencilerimizin yüz yüze eğitime geçtiklerinde kendilerini hasta güvenliği açısından daha bilgili hissetmeleri için gerekli olduğu kadar, gelecekteki meslek hayatları için de çok önem arz ediyor. Öğrencilerimiz kalite koordinatörlüğündeki arkadaşlarımızla, aktif görev alan hekimlerle, hemşirelerle beraber bu güvenlik uygulamalarını birebir hasta odasında yerine getiriyorlardı. Günümüzde uzaktan eğitim olması nedeniyle böyle bir modülün ihtiyacı doğdu. Yüz yüze eğitime geçmeden önce de kliniğe başlayacak olan tüm öğrencilerimizin bu modülden eğitimi zorunlu olarak almalarını sağlayacağız" dedi.

‘3 BİN ÖĞRENCİ VE 3 BİN PERSONEL KULLANACAK’

Projenin yürütücüsü Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin, toplamda dokuz modül olarak geliştirmeyi planladıkları eğitimin beş modülünün hazır olduğunu söyledi. Prof. Dr. Elçin, "Sanal ortamda öğrenciler hasta odasına girip kendisinin ve hastanın güvenliğini tehdit edebilecek durumları belirleyebiliyorlar. Hem öğrenci düzeyinde hem de hastane personeli için sürekli eğitim alabilecekleri kendi başlarına kendileri için uygun zamanda ve kendileri için uygun sıklıkla tekrarlayabilecekleri bir eğitim ortamı yaratılmış oluyor. Dünyada hasta ve çalışan güvenliği adına geliştirilmiş bir sanal gerçeklik modülü yok. İlk defa geliştiriliyor ve gerçekten bu yüz yüze yapamadığımız eğitimler sırasında birçok standardın karşılanmasında, birçok deneyimin kazandırılmasında kullanılabilecek bir eğitim modülü olarak görülüyor. Yaklaşık 3 bin öğrenci ve 3 bin hastane personeli bu eğitim paketinin belli modüllerini kullanacak. Video seyretmek gibi daha pasif bir işlem değil, her bir basamağı kendileri sırasında uygulayarak öğrenmeleri daha derin gelişecek. İlerleyen günlerde bunları bu üç boyutlu sanal ortam gözlükleri ile devam edebiliriz. O zaman gerçek hayattan neredeyse hiçbir farkı kalmayacak" diye konuştu.

'SÜRE KISITI OLMADAN DENEYEBİLİYORUZ'

Eğitimlerini simülasyonla gerçekleştiren 3’üncü sınıf öğrencisi Evrim Zülal Uslu, preklinik öğrencisi olduğu için hastane ile iletişimlerinin en çok 'iyi hekimlik uygulamaları' ve 'meslekler arası işbirliği’ derslerinden ibaret olduğunu; ancak pandemi döneminde bu derslerin yapılamadığı için sadece videolar üzerinden ders işlediklerini söyledi. Uslu, "Bu dersleri şimdi simülasyon sayesinde yapabiliyoruz. Defalarca kez deneyerek istediğimiz zaman girebiliyoruz, simülasyonun böyle bir avantajı var. Okulda olmak çok güzel; ama simülasyonun da güzel tarafı tek başıma ve istediğim kadar süre kısıtı olmadan deneyebiliyor olmam" dedi.