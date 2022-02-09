Tıp fakültesi öğrencilerine çift diploma

Haberin Devamı

YÖK Başkanı Erol Özvar, “Bu programdan mezun olanlar hem tıp hem de ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar” dedi.

HEM DOKTOR HEM BİLİMİNSANI

YÖK Başkanı Özvar programla ilgili şunları söyledi: “Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı’nı, temel bilimler alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyan başarılı tıp fakültesi öğrencilerine yönelik olarak hayata geçiriyoruz. Programı bitiren tıp fakültesi mezunlarının iyi bir hekim olması yanı sıra bilime uluslararası düzeyde katkı sağlayacak başarılı bir bilim insanı olmalarını hedefliyoruz. Başarılı tıp fakültesi öğrencilerimizin daha öğrencilikleri devam ederken aynı zamanda iyi bir biliminsanı olmak için gereken araştırma ve geliştirme becerilerini kazanmalarını istiyoruz. Böylece, tıp fakültesinden mezun olurken aynı zamanda bir bilim alanında doktora derecesi alarak tıp doktorluğunun yanında bilim doktorluğu unvanını da kazanmış olacaklar. Yani Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı'ndan mezun olanlar hem tıp alanı hem de ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar. Programın hayırlı olmasını diliyorum.”

Haberin Devamı

EK 4 YARIYIL

Resmi Gazete’de 9 Şubat’ta yayınlanan 'Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre; program tıp eğitimine dört yarıyıl eklenerek yürütülecek ve süresi asgari sekiz yıl olacak. Program, 360 AKTS tıp eğitimine entegre edilen en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasını içeren en az 240 AKTS doktora eğitimi ile birlikte en az 600 AKTS kredisinden oluşacak. Program mezunları, tıp alanı ve ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanacaklar.