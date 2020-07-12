Tıp eğitiminde sanal ameliyat

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda fakültelerinin 2 yıl boyunca online eğitim verecek şekilde hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Prof. Tükek, virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğine vurgu yaptığı paylaşımında İstanbul’da vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, “Nisan ayına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Tıp fakültesinde çevrim içi eğitimin nasıl sürdürüleceği hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Vaka sayılarında Haziran-Temmuz aylarında bitmeye yakın bir düşüş bekledik ama olmadı ve artış riski devam ediyor. Buradan hareketle 2020-21 akademik yılının uzaktan eğitimle geçeceğini düşünüyorum. Aşı ile ilgili gelişmelere göre bu, 2021-22 akademik yılını da kapsayabilir. Bu nedenle iki yıllık çevrim içi ders hazırlığımızı tamamladık” dedi.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİYLE MUAYENE YAPILACAK

Bu yıl olduğu gibi gelecek akademik dönemlerde de teorik eğitimlerin çevrim içi verileceğini belirten Dekan Tükek, şunları söyledi:

“İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)’nin katkısıyla 500 kişilik sınıflarda çevrim içi teorik derslerimizi sürdürürken pratik dersler için tıp fakültesi öğrencilerimize kısa kısa videolar hazırladık. İnternet ortamından ulaşılabilecek bu videolarda örneğin kalp, karaciğer, dalak fizik-muayeneleri yer alacak. Öğrenciler muayene videolarını izleyebilecek. Ayrıca öğrenciler hocaların kullanacağı online gözlükler aracılığıyla canlı olarak hasta muayenesini izleyebilecekler. Sanal gerçeklik gözlükleriyle de gerçek hasta olmadan, örneğin kalp-damar ameliyatı yapabilecekler, hastalıkların algoritmalarını deneyimleyebilecekler. 6’ıncı sınıf tıp öğrencileri ise yüksek ihtimalle sağlık önlemleri altında hastaneye gelerek uygulama derslerine katılacaklar. Elbette Covid-19 virüsü mutasyona uğrarsa 1’inci sınıftan 5’inci sınıfa kadar öğrenciler hibrit (karma) eğitim modeliyle derslerini alabilecekler. Aksi taktirde dediğim gibi aşı bulunana kadar risk sürerse tamamen uzaktan eğitimle derslerini görecekler. Bunun için tüm teknik materyallerimiz de hazır.”

‘ARALIK, OCAK AYLARINDA AŞININ DEVREYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

İstanbul’daki vaka sayılarıyla ilgili olarak da açıklamada bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Almanya ve İsveç’teki aşı çalışmaları olumlu yönde hız kazanıyor. Hayvanlar üzerindeki çalışmalar başarıyla tamamlanınca insanlar üzerindeki çalışmalara geçildi. Bu çalışmalar umut vadediyor. Aralık, ocak aylarında aşının devreye gireceğini düşünüyorum. Diğer taraftan dünya ‘yeni normal’ koşullarda iş, eğitim, sosyal yaşantısını sürdürüyor. Aşı hayatımıza girene kadar önlemlere uyarak salgınla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu nedenlerle pandemi sürecinin Nisan ayına kadar devam edeceğini düşünüyorum.”

İSTANBUL’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaşmıştı:

“Son 2 gündür maalesef İstanbul’da vaka sayısında artış görüyoruz. Nisan ayına kadar bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Fakültemizde 2 yıl boyunca online eğitim verecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Virüsle yaşamaya öğrenmeye devam.”