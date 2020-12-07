Tıp Bölümü Nedir Ve Mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tıp bölümü, hastaların sağlık durumunu daha iyi bir duruma getirerek hayatı kolaylaştırmayı amaçlar.

Tıp Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Tıp Bölümü, hastaların en doğru tedavi yöntemi kullanarak en kısa süre içinde iyileştirilmesini sağlayacak işinde uzman hekimler yetiştirmeyi amaçlar. Tıp bölümü, 6 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölüm, insan hayatı için kritik ve önemli kararlar almayı gerektiriyor. Sağlık, hiç bitmeyen bir ihtiyaç olduğu için tıp bölümü okumak isteyen öğrenci sayısı her geçen gün artıyor.

Tıp Bölümü Nedir?

Tıp bölümü, başarı ile bitiren kişiler, insanların sağlık sorunlarına en iyi tedavileri önererek insanların sağlığına kavuşmasına yardımcı olur. Bu bölümü bitiren kişiler “doktor” olarak görev yapar. Tıp fakültesi içinde bulunan Tıp bölümünü bitiren kişiler istedikleri takdirde TUS sınavına girerek uzmanlık kazanma hakkına sahip oluyor.

Tıp Bölümünün Amacı Nedir?

Tıp Bölümünün asıl amacı, hastaları iyileştirmek ve hastalara uygun tedavi yöntemlerine karar vererek uygulamaktır. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlaşabileceği 10 tane uzmanlık dalı bulunuyor.

Çocuk Psikiyatrisi

İç Hastalıkları

Kardiyoloji

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Dermatoloji

Enfeksiyon Hastalıkları

Üroloji

Göğüs Hastalıkları

Patoloji

Radyoloji

Tıp Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tıp bölümünden mezun olan kişiler hastalara kalıcı bir tedavi uygulayarak sağlık sorunlarını gidermeyi ya da en asgari acı ile hayatlarını sürdürmeyi sağlayacak tedaviler uygulamayı amaçlar. Bu alanda verilen derslerin birçoğu da laboratuvar eğitimlerine ve uygulamalı eğitimlere dayanır. Son yılda intörnlük olarak adlandırılan süreç başlar. Daha önceki yıllarda staj şeklinde yürütülen eğitim son yıl daha çok uygulamaya dayalı verilir. Bu bölümden mezun olan kişiler sağlık hizmetlerimde doktor olarak görev yapar. Bu bölümden mezun olan kişilerin ülkemizde sağlık ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda işsiz kalma olasılığı neredeyse hiç yoktur.

Tıp Bölümü Kaç Yıllıktır?

Tıp bölümü, 6 yıllık bir lisans bölümüdür. İngilizce hazırlık sınıfı da okumayı tercih ederseniz eğitim süresi 7 yıla kadar çıkabiliyor. Bu bölümü bitiren kişiler doktorluk mesleğini yapmaya başlayabilir. Fakat alanında uzmanlaşmak isteyenler TUS sınavına girerek uzman doktor olma imkanı bulabilir.

Tıp Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Tıp Bölümü okumak için TYT ve AYT Sınavlarına girerek başarılı bir puan almanız gerekir. Aynı zamanda bu bölümü okuyacak kişilerin çalışkan, disiplinli, sorumluluk sahibi, soğukkanlı, sorunlara çok hızlı çözüm bulma yeteneği olan, özverili kişiler olması gerekir.

Tıp Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Tıp Bölümü, Türkçe verilen bir eğitimdir. Fakat İngilizce hazırlık sınıfı okumak isterseniz bir yıl İngilizce eğitimi de alabilirsiniz.

Tıp Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Tıp Bölümü, TYT ve AYT sınavlarından alacağınız sayısal puan türüne göre öğrenci alır. Bu bölümde okuyacak kişilerin standart üstü bir çalışma disiplinine sahip olması gerekir.

Tıp Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tıp bölümü dersleri, sayısal ağırlıklı derslerdir. Bu bölümde okutulan derslerin alt dallarında ise, fizik, kimya, biyoloji ve matematik yer alıyor. Tıp fakültesi dersleri, oldukça zor ve çalışma gerektiren derslerdir. Bu nedenle bu eğitim programı içinde doktorluk için gerekli beceri ve yetkinlikleri kazandırmak için öğrencilere uygulamalı ve laboratuvar dersleri de verilir.

Tıp Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ülkemizde sağlık sektörüne ihtiyacın hep olması sebebi ile bu bölümü okuyan kişiler iş sorunu yaşamıyor. Tıp bölümü mezunları doktor olarak pek çok sağlık kuruluşunda görev alabiliyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tıp Bölümü mezunları sağlık kuruluşlarında, özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde doktor olarak görev yapar.

Tıp Bölümü Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Tıp bölümü mezunları genellikle hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında görev yapar.

Tıp Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi