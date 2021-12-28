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Timsal ne demek, ne anlama gelir? Timsal kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Timsal ne demek, ne anlama gelir Timsal kelimesinin TDK sözlük anlamı

Anlamı bilinmeyen her kelime araştırılarak öğrenilmeye çalışılıyor. Timsal kelimesi de, öğrenilmek istenen bir kelimedir. Timsal kelimesinin hangi kökene ait olduğu ve hangi anlamı taşıdığı araştırılan önemli bilgilerden biridir. Timsal kelimesinin TDK karşılığı da detaylarıyla araştırılıyor. Timsal ne demek, ne anlama gelir? Timsal kelimesinin TDK sözlük anlamıyla ilgili tüm detayları derledik.

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Herkesin kullandığı timsal kelimesinin TDK karşılığı oldukça araştırılıyor. Timsal kelimesinin TDK karşılığı, simgedir. Simge anlamına sahip olan timsal kelimesi, tercih edilen bir kelimedir.

 Timsal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kelimelerin anlamlarıyla ilgili birçok araştırma yapılabiliyor. Sözlüklerden yardım alan bireyler, kelimelerin sahip olduğu anlamları öğrenebiliyor. Gelişmiş teknoloji çağında, merak edilen bilgiler internet sitelerinde aranabiliyor. Timsal kelimesinin anlamlarıyla ilgili internet üzerinde araştırmalar yapılıyor. Timsal kelimesi anlam bakımından ele alındığında, simge anlamına sahip olduğu görülüyor. Simge anlamında kullanılması gereken kelimelerden biridir. Farklı bir anlama sahip olan bir kelime çeşidi değildir.

 Timsal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 TDK sözlük anlamı konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, geniş çaplı bir araştırma yapabiliyor. Timsal kelimesi TDK'da araştırılan bir kelimedir. Hangi anlama sahip olduğu konusuyla alakalı olarak, TDK araştırması yapılabiliyor. Timsal kelimesinin TDK tarafından belirlenen anlamlı bir karşılığı bulunuyor. TDK'ya göre timsal kelimesi, simge anlamında kullanılan bir kelimedir. TDK her zaman kelimelerin doğru anlamlarıyla ilgili çalışmalar yaparak, anlamlar hakkında bilgi paylaşıyor.

 

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