Timsal ne demek, ne anlama gelir? Timsal kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Herkesin kullandığı timsal kelimesinin TDK karşılığı oldukça araştırılıyor. Timsal kelimesinin TDK karşılığı, simgedir. Simge anlamına sahip olan timsal kelimesi, tercih edilen bir kelimedir.

Timsal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

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Timsal Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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