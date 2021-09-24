Timsah Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Timsahlar Hangi Hayvan Türüdür? En Büyük Timsah Türünün İsmi Nedir?

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Güçlü yapıları ve seri hareketleri ile dikkat çeken timsahlar oldukça vahşi bir hayvan türüdür. Birçok hayvanın timsahın av menüsünde bulunduğunu söyleyebiliriz. Timsah sürüngen bir hayvandır. Ayrıca karada veya suda yaşayabilir. Oldukça büyük boyutlara ulaşabilen timsahın bacakları ise kısa yapıdadır.

Timsah Türleri ve İsimleri Nelerdir?

Timsahların birçok farklı türü bulunmaktadır. Bazı timsah türlerinin uzunluğu oldukça çoktur. Hatta uzun boyutlu timsah türleri filmlere bile konu olmuştur. Tabi timsahların boyutu filmlerde abartılı şekilde yansıtılıyor olsa da gerçek hayatta bilinen en büyük timsahın boyutu 7 metre civarındadır.

En yaygın timsah türleri;



Tuzlu Su Timsahı

Dünyada yaşayan en büyük timsah türü tuzlu su timsahıdır. Bu timsah türünün tatlı sularda da yaşadığı bilinmektedir. Hint Okyanusu ve Avustralya taraflarında bu timsaha sıklıkla rastlanılmaktadır.



Nil Timsahı

Nil timsahı, tuzlu su timsahından sonra en büyük timsahlardan birisidir. Nil nehri kıyılarında bu timsahın görülmesi oldukça yaygındır. Boyları ise genel olarak 6 metre civarındadır. Erkek Nil timsahları dişilere göre daha büyüktür.

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Nil timsahı avlarını taze taze tüketmektedir. Güneşli zamanlarda karaya çıkarak bir süre bekleyen Nil timsahları, oldukça büyük avları bile kolayca yakalamaktadır. Özellikle nehir kıyısına su içmeye gelen antilop, geyik, manda ve bunlara benzer hayvanları kolayca yakalayabilir.



Amerikan Timsahı

Amerikan timsahı en çok Kostarika taraflarında görülmektedir. Ayrıca Kuzey, Güney ve Orta Amerika'da yaygın olan bir timsah türüdür. Nehir, göl ve denizlerde yaşayabilir.



Filipinler Timsahı

Filipinler timsahı yaygın olarak Filipinler'de yaşamaktadır. Boyları genellikle 2 metre civarında olan bu timsah türünün nadirde olsa 3 metre boyutlarına ulaştığı görülmektedir. Filipinler timsahının nesli ise tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.



Çin Timsahı

Kafa yapısı diğer timsahlara göre farklı olan bu timsah türünün yaşam alanı Çin bölgesidir. Boyları 2 metreye kadar çıkabilen Çin timsahı sakin bir yapıya sahiptir. Genel olarak balık ve kurbağalar ile beslenir.

Gözlüklü Kayman Timsahı

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Orta ve Güney Amerika'da yaşayan bu timsah türü hayvanların korkulu rüyasıdır. Çünkü avlamak istediği bir hayvanın kaçmaya fırsatı olmaz bile. Keskin gözleri ile dikkat çeken bu timsahın boyutları 5-6 metre civarlarında olabilir.

Timsahlar Hangi Hayvan Türüdür?

Timsahlar sürüngen hayvanlardan birisidir. Farklı türleri olan timsahların sert pullarla kaplı derileri bulunmaktadır. Dört küçük bacağı bulunan timsahın kuyruğu ise uzundur. Saldırgan ve iri yapılı olan timsahlar suda ve karada yaşayabilir.

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Bilinen yirmiden fazla timsah türü bulunmaktadır. Bu timsahların en büyüğü 7 metreye kadar ulaşabilir. Bazı timsah türleri daha küçük boyuttadır. Ancak timsahların her boyutu tehlikeli ve saldırgandır. Bu yüzden doğada bu hayvan ile yakın temastan kaçınmak gerekir. Çünkü timsahların ne yapacağı belli olmaz. Avlarını güçlü dişleri arasına aldığı zaman kurtulma şansları neredeyse hiç yoktur.

En Büyük Timsah Türünün İsmi Nedir?

Bilinen en büyük timsah türü tuzlu su timsahıdır. Tuzlu su timsahlarının boyutu 7 metreye kadar ulaşabilir. İnsanların birçoğu en büyük timsah türünün Nil timsahı olduğunu düşünmektedirler. Çünkü Nil timsahları ortalama 5 metre uzunluğunda olmakla birlikte 6 metreye kadar büyüyebilirler. Yani tuzlu su timsahları gibi Nil timsahları da oldukça büyüktür. Ancak en büyük timsah türünün tuzlu su timsahı olduğu bilinmektedir.