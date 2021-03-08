Tilkinin Dönüp Dolaşıp Geleceği Yer Kürkçü Dükkanıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatta çok fazla kullanılırken aynı zamanda yazılı ve sözlü olarak birçok yerde de tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır atasözü kullanılmaktadır.

Tilkinin Dönüp Dolaşıp Geleceği Yer Kürkçü Dükkanıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsan bazen yaşadığı hayattan uzaklaşarak daha farklı yerlere gider. Gittiği bu yerlerde çalışır, eğlenir ya da gezerek vakit geçirir. Fakat tüm bunlar sona erdiğinde önünde sonunda yine geri döner. İşte böyle kişiler için de bu atasözü kullanmaktadır.

Tilkinin Dönüp Dolaşıp Geleceği Yer Kürkçü Dükkanıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır atasözünü amaca göre cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.

‘’Sen onun gittiğine bakma, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.’’