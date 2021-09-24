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Tilki Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Tilkiler Nerede Yaşar, Türkiye'de Tilki Var Mı?

Tilki Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Tilkiler Nerede Yaşar, Türkiyede Tilki Var Mı

Doğada bulunan çok sayıda hayvan türü bulunmaktadır. Bu hayvanların sahip oldukları özellikler ve yaşam koşulları ise birbirinden farklıdır. İlgi çeken hayvanlardan biriside tilkilerdir. Tilkiler zaman zaman insanların yaşam alanlarına gelmektedirler. Tilki türleri ve özellikleri nelerdir? Tilkiler nerede yaşar, Türkiye'de tilki var mı detayları ile derledik.

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Doğada çok farklı tilki türleri bulunmaktadır. Bu tilki türleri bulundukları yerlere uyum sağlayabilen hayvanlardır. Bazen rengi ile bazen ise bulunduğu coğrafya ile adlandırılan tilkilerin varlığı oldukça yaygındır. Tabi insanların kaçak avcılık yapmaları ve doğanın sunduğu koşullar tilki sayısının düşmesine neden olabilmektedir. 

Tilki Türleri ve Özellikleri Nelerdir? 

Tilki türlerinin sayısı oldukça çoktur ve bu türler kendilerine has özellikleri ile dikkat çekmektedirler. 

Kızıl Tilki 

En bilinen tilki türlerinin başında gelmektedir. Bu tilki türüne Avrupa'da sıkça rastlanılmaktadır. Türkiye'de ise bu tilki türünü birçok yerde görmek mümkündür. 

Kutup Tilkisi 

Kutup tilkisi adından anlaşılacağı üzere soğuk bir iklimde yaşamaktadır. Kışın bembeyaz bir kürke sahip olan bu tilkinin boyutu ise küçüktür. 

Çöl Tilkisi 

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Çöl tilkisi köpekgiller familyası içerisinde oldukça küçük bir canlı olarak bilinmektedir. Kuzey Afrika ve Arap yarımadasında bu tilki türüne sık sık rastlanılmaktadır. 

Boz Tilki 

Köpekgiller familyasından Urocyon cinsi bir tilkidir. Kuzey Amerika'da üçüncü olarak büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Kızıl tilki ve ova tilkisinden sonra bu tilki türü gelmektedir. 

 Ova Tilkisi 

Ova tilkisi genellikle kurak yerlerde yaşamayı seçmektedir. Kızıl tilkiye göre boyutu daha büyüktür. Özellikle kulakları oldukça büyüktür. 

 Kum Tilkisi 

 Kum tilkisi genel olarak kurak yerleri tercih etmektedir. Bu yüzden Kuzey Afrika'nın kurak bölgelerinde tilki görmek çok kolaydır. 

Tilkiler Nerede Yaşar, Türkiye'de Tilki Var mı? 

Tilkiler, yaşadıkları coğrafyaya uyum sağlayabilen canlılar olarak bilinmektedirler. Bu hayvanın yaşadığı yer ise türüne göre değişmektedir. Yani kutuplarda yaşayan tilkiler olduğu gibi çölde veya ormanda yaşayan tilkilerde olabilir. Tilkilerin yaşadığı yerler ise: Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'dır. Ayrıca Amerika kıtasında da tilkilerin yaşadığı bilinmektedir. 

Tilkiler, köpekgiller familyasına ait olan bir türdür. Bu hayvanın kurnazlığı ile iç tanındığı bilinmektedir. Masallarda, çizgi filmlerde, dergilerde ve daha birçok yerde tilkinin kurnazlığı ön plana çıkmaktadır. 

Tilkinin en yaygın türü kızıl tilkidir. Kızıl tilkinin Türkiye'de birçok yerde görüldüğü olmuştur. Bu tilki türüne her an her yerde rastlanılabilir. Çünkü tilkiler her türlü coğrafyaya ayak uydurabilir. Ormanlar, tarlalar, açık alanlar ve daha birçok yerde tilki ile karşılaşma şansınız bulunmaktadır. 

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Türkiye'de tilki görmek mümkündür. Özellikle kış aylarında kar yağışı olan bölgelerde aç kalan tilkiler insanların yaşam alanına girmektedirler. Buradan anlaşılacağı üzere ummadığınız bir anda tilki görmeniz son derece mümkündür. 

 Tilkiler beslenmek için otoyol kenarları ve şehir merkezine yakın yerlere gelebilirler. Çoğu zaman tilkiler, İnsanlara zarar vermeden geri kaçarlar. Bazı tilki türleri nerede yaşarsa yaşasın başka bir coğrafyaya gittiği zaman oraya kolaylıkla adapte olabilir. 

 Tilkiler çok iyi koku alırlar ve işitme duyuları da oldukça gelişmiştir. Tilkilerin oldukça çevik bir görüntüsü vardır. Koştukları zaman ise son derece hızlı olabilirler. Hem etçil hem de otçul bir hayvan olarak bilinirler. Aç kalmamak için yaşam alanlarını kısa bir süreliğine terk edebilirler. 

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 Tilkiler genellikle gece avlanmayı tercih ederler. Sıklıkla yalnız dolaştıkları görülmüştür. Tek gezmeyi severler. Yavrularına yiyecek bulmak için insanların yaşam yerlerine girebilirler. Özellikle kamp alanları tilkilerin yemek bulması için ideal yerlerdir. Türkiye'de pek olmasa da Dünya'nın bazı yerlerinde tilki saldırısı olmuştur. Bu yüzden tilkilere karşı dikkatli olmakta fayda vardır.

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