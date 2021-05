Tilki Ne Yer? Tilkiler Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Tilkiler hem etçil hem de otçul hayvanlardır.

Tilki Ne Yer?

Köpekgiller ailesinde yer alan bir hayvandır. Kurnazlık özelliğiyle bilinen, dünyanın birçok yerinde görülür. Tilkilerin en yaygın ve en çok görülen türü kızıl tilkidir. Özellikle kamp yapan kişilerin karşısına çıkan bir canlıdır. Doğayı ve gezmeyi çok sever. Yiyecek bulmak için günün belirli saatlerinde arayış içindedir.

Türkiye'de de görülen bir canlıdır. Ormanlık alanlar ve kırlarda yaşamayı seven ve buralarda bulunan bir hayvan türüdür. Farklı yaşam şartlarına uyum sağlayabilir ve kurnazlığı nedeniyle uzun bir süre yaşayabilir. Kamp yapan kişilerin çoğunlukla karşılaştığı bir hayvandır. Şehir merkezlerine yakın otoyol kenarlarında görülebilir.

Çevik bir vücuda sahip olan tilkilerin hareket hız ı çok yüksektir. Koku alma özellikleriyle uzaktaki tüm kokuları ayırt edebilir. İşitme sistemi çok iyi çalışan ve bu özelliğiyle çok iyi bir avcı olan canlı türüdür. Hem etçil hem otçul olduğundan yiyecek bulma konusunda çok zorlanmaz. Özellikle tavşan ve fare gibi canlıları kendine yem ederek beslenir. Çok yemek seçen köpekgillerden değildir. Büyük küçük her canlıyı yiyebilirler. En çok hoşlandığı yiyecekler şu şekildedir;



* Tavuk

* Tavşan

* Fare

* Kuş

* Böcek

* Çekirge



Tilkiler Nasıl Beslenir ve En Sevdiği Besinler Neler?

Tilkiler her ne kadar otçul ve etçil olsa da genellikle et yemeği tercih eder. Yiyecek arayışına çıktığında ilk tercihi her zaman et olur. Bu yüzden yem edebileceği bir hayvan arar. Tilkiler insanlara karşılaştığında çok aç değilse herhangi bir zarar vermez. Fakat aç olması durumunda büyük sorunlar yaşanabilir. Dünyada çok kez tilkilerin insanlara saldırdığı ve zarar verdiği görülmüştür. Kamp yapan kişilerin alanlarını tespit ederek, açlığını gidermek ister. Bir tilkinin eğer karnı açsa insanlara da saldırabilir. Doğada mücadele eden hayvanlardan biri olan tilki, karnını doyurmak için her türlü kurnazlığı yapabilir.