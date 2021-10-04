Tıkanan tuvalet nasıl açılır? Tuvalet tıkanıklığı kendiliğinden geçer mi, ne yapılmalı?

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Hem evlerde hem de iş yerlerinde tuvalet tıkanıklığı belli aralıklarla yaşanan sorunlardan biridir. Öncelikle sifonu çekmek ya da bir kova dolusu suyu tek seferde dökmek ilk yapılması gereken durumdur. Eğer sorunsuz şekilde akıyor ise o zaman sorun yakın yerlerdedir. Yavaş bir şekilde akıyor ise o vakit sorun biraz daha uzak noktalarıdır ve bunun için bazı yöntemler uygulamak gerekir.

Tıkanan Tuvalet Nasıl Açılır?

Tıkanan tuvaletleri açabilmek için ele alınması gereken belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır.

- Öncelikle tuvalet pompasını kullanmak suretiyle tıkanıklık açmaya çalışılmalıdır.

- Eğer sorun daha uzak bir noktada ise ince bir tel yardımıyla tuvalet tıkanıklığını olduğu bölümü açmaya çalışmak mümkün.

- En doğal yöntemlerden biri 1 çay bardağı karbonat ile 1 su bardağı sirke ve sıcak suyu tuvalete dökmektir. 2 ya da 3 saat içerisinde karışım tıkanıklık bölümünü açabilir.

- Birtakım kimyasal çözeltiler ya da çözücüler kullanılabilir.

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Yukarıda verilen yöntemlerden herhangi biri tuvalet tıkanıklığını açma konusunda işe yarayabilir. Tabii bu yöntemlerin dışında ayrıca bazı farklı yöntemler de ele alınabilir.

Tuvalet Tıkanıklığı Kendiliğinden Geçer mi?

Tıkanıklığını yaşandığı soruna bağlı olarak kendiliğinden geçebilir ya da bireysel olarak çözüm yöntemleri ele alınabilir. Özellikle eğer tıkanıklık yakın bir noktada ise kendinden geçme durumu mümkündür. Ancak genelde eğer tuvalet tıkanıklığı yaşanmış ise bu durumun kendinden geçme olasılığı oldukça düşüktür. Böyle durumlarda yapılması gereken bazı bireysel çözüm yöntemleri uygulamak ya da bir uzmandan destek almak önemlidir. Özellikle hem ev hem de iş yerlerinde birçok farklı sebepten dolayı meydana gelen tuvalet tıkanıklığı, zamanında müdahale edilmez ise daha yüksek maliyet çıkarma durumu yaratmaktadır.

Tuvalet Tıkanıklığında Ne Yapılmalı?

Tuvalet tıkanıklığı yaşandığı zaman birçok kişi panik yaşar. Böyle durumlarda paniğe gerek yoktur. Yapılması gereken ise öncelikle bireysel çözüm yöntemlerine başvurmaktır. Fakat bunları gerçekleştirirken çok fazla üstüne gitmek doğru değildir. Çünkü gerçekleştirilecek herhangi bir hata ile beraber, tuvalet tıkanıklığı üzerinden maliyet çok daha yüksek noktaya ulaşabilir.

Aslına bakılırsa en doğru seçenek profesyonel bir destek almaktır. Çünkü farklı ve teknolojik cihazlar ile ele alınan çözüm yöntemleri kısa süre içerisinde halledilir. Özellikle cihazlar ile sorun nokta atışı tespiti yapılır. Bu tespit ile beraber kırma veya dökme olmadan uzmanlar sorunu kısa süre içerisinde halleder. Bütün bu uygulamalar hem bireysel hem de profesyonel destek kapsamında kişisel karara göre değişir.

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Tuvaletler Neden Tıkanır?

En çok merak edilen konular içerisinde tuvaletlerin neden tıkandığı geliyor. Tabii bu konuda birçok farklı sebebin öne çıktığını söylemek mümkün.

- Evde yapılan alçı çalışmaları ile kalan artıkların tuvalete atılması

- Sertleşmiş olan bazı maddelerin tuvalete atılması

- Özellikle çocukları bazı oyuncaklarını tuvalete atması

- Bir cismin tuvalete kaçması

Bu gibi birçok farklı sebepten dolayı tuvalet tıkanıklığı zaman zaman yaşanabilmektedir.

Tuvalet Tıkanıklığı Nasıl Anlaşılır?

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Belli başlı bazı belirtiler ile beraber tuvaletin tıkanık olup olmadığını anlamak mümkün.

- Tuvaletten ya da banyodan gelebilecek kötü kokular

- Sifon çekildiği zaman suyun akmakta zorluk çekmesi

- Sifon çekilmesine rağmen su gitmiyor ya da çok ağır şekilde akıyorsa

Yukarıdaki durumlardan herhangi bir ya da daha fazlası gerçekleşiyorsa, o vakit tuvalet tıkanma durumu ile karşı karşıya kalındığı anlaşılabilir.