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Haber Giriş: 01.09.2021 - 01:48 | Son Güncelleme:

Tik Tok Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Tik Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

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Tik Tok Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Tik Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Tik tok en çok tercih edilen bir sosyal medya uygulamasıdır. Tik tok uygulamasının nerede üretildiğini, kim tarafından geliştirildiğini ve tarihçesini sizler için derledik.

Tik tok uygulaması, kullanıcıya dans, müzikal, oyunculuk, komedi ve dudak senkronizasyonu gibi 15 saniyelik, kısa yapılı videoları üretme imkanını sağlamakta olan bir uygulamadır. Tik tok uygulaması, 150 ülke içinde 1 milyar kullanıcı barajını aşmış olan bir markadır.

Tik Tok Hangi Ülkenin Markasıdır?

Tik tok markası Çin’e ait olan bir markadır. İOS ve Android telefonlarda kullanılabilen bir uygulamadır.

Tik Tok Nerede Üretiliyor?

Tik tok markası, Çin merkezli olan ByteDance firması tarafından oluşturulmuştur. Tik tok bir sosyal medya uygulamasıdır.

Tik Tok Ne Zaman Kurulmuştur?

2016 tarihinde kurulmuş olan Tik tok uygulaması, 500 milyon civarında aktif kullanıcısı ile dikkat çekmektedir.

Tik Tok Markasının Sahibi Kimdir?

Tik tok markası, bytedance tarafından geliştirilmiştir. Büyük ölçüde gelişme hızı elde etmiş olan bir uygulamadır. Hızlı bir biçimde büyüyerek gelişmiş olan Tik tok markası, yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Tik Tok’un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Tik tok markası, Çin'de Douyin, Musical.Ly adı ile bilinmektedir. Tik tok esas olarak video oluşturma ve bu videoyu paylaşma programıdır. Bununla beraber Tik tok uygulaması canlı yayın yapma imkânını da sağlamakta olan bir sosyal ağ uygulamasıdır.

2016 tarihinin eylül ayında ByteDance tarafından piyasaya sürülmüştür. Bu uygulama, Asya içerisinde kısa video platformu kapsamında önder olan ve başka ülkelere de oldukça yayılmış olan bir uygulamadır. Tik tok, kısa süreli nitelikteki müzik videoları bakımından en hızlı büyüme gösteren bir uygulama haline gelmiştir.

 

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