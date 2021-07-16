Ticari kart nedir, nasıl alınır? Ticari kart kullanma avantajları nelerdir?

Ticari kartlar, bankalar tarafından ticari şirketlere özel olarak tasarlanmış kredi kartlarıdır.

Ticari Kart Nedir?

Herkes tarafından kullanılan ve hemen herkese, aranan şartlara sahip ise verilmekte olan kredi kartlarının dışında bazı başka kredi kartları da çıkarılmaktadır. Özel bir meslek grubuna ya da özel bir hedef kitleye yönelik kredi kartları da çıkarılmaktadır. Örneğin; bazı bankalar üniversite öğrencileri için farklı avantajlara sahip kredi kartları tasarlamaktadır.

Ticari kartlar ise şirketlere özel tasarlanmış kredi kartlarına verilen genel isimdir. Ticari kredi kartları iş seyahatlerinde, akaryakıt alımlarında, konaklama gibi ve benzeri ticari harcamalarda kullanıldığı gibi mal ve hizmet alımları da dahil, tüm ticari satın almalarda kullanılabilmektedir.

Ticari Kart Nasıl Alınır?

Her bankanın tasarladığı ticari kartlara sahip olabilmek için bankaların aradığı bazı şartlar vardır. Ticari kart sahibi olabilmek için istenilen şartlar genellikle şunlardır:

Ticari hesaba sahip olmak için bir işletme sahibi olmak gerekmektedir.

Talep sahibinin vergi levhasında ve diğer ticari belgelerde adının geçiyor olması bir ticari hesap açılması için yeterli kabul edilmektedir.

Bunun yanında her bankanın ayrıca aradığı bazı şartlar da bulunmaktadır. Örneğin; ticari kart talep edilen bankanın ticari ve/veya bireysel müşterisi bulunmak gibi.

Ticari kart veren bazı bankalar, işletme sahiplerinin çek defterlerinin bulunması ve benzeri başka koşulları da ileri sürebilmektedirler.

Ticari Kart Kullanma Avantajları Nelerdir?

Yoğun rekabet şartlarının hüküm sürdüğü ticari hayatta ticari kredi kartları son derece avantajlı olabilmektedirler. Her bir bankanın sağladığı özel ve ayrıcalıklı avantajları araştırarak en uygun olanını tercih etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Ticari kartlar, para yönetiminde verimliliği artırmakta, nakit akışı üzerinde kontrole imkan vermekte ve rekabette sayısız avantaj sağlayabilmektedirler. Ticari kart kullanmanın pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Ticari kartların bir ticari işletmeye en büyük avantajı, tüm harcamalara çek ve senet zorluklarıyla uğraşmaksızın hızla ve güvenle taksitlendirme olanağı vermesidir.

Ticari kredi kartların üzerine, kart sahibinin şirket unvanının yazdırılması mümkündür.

Kredi kartlarının kullanıldığı her noktada ticari kredi kartının da kullanılması mümkündür.

Şirket çalışanları için limitler belirlenerek, şirket harcamalarının bu kartlar vasıtasıyla yapılması temin edilebilir. Böylelikle de hem yetki dahilinde harcama yapılıp yapılmadığı kolaylıkla kontrol edilebilir hem de harcamaların limitler dahilinde olup olmadığı.

Ticari kredi kartların en büyük avantajı, bireysel kredi kartlarına kıyasla çok daha yüksek limitler verilmesidir. Bu da ticari kart sahibi işletme için dolaylı bir finansman demektir.

Ticari kartlar, kart sahibinin nakit akışı üzerinde etkili bir kontrole kurmasına olanak vermektedir. Bu şekilde paranın yönetiminde verimlilik artarken, masraflarda düşüş sağlanabilmektedir.

Ticari kartlar, sahibine ticari hayatında rekabet avantajı sağlamaktadır.

Ticari kartlara genellikle 18, 24 ay ve hatta daha uzun vadelerle taksit avantajları sağlanmaktadır.

Ticari kartlar şirket personellerine verildiği takdirde, kartların yetkileri farklılaştırılabilmektedir.

Ticari işletme adına yapılmış olan harcamalar banka tarafından özel raporlarla takip edilebilmektedir. Bu şekilde ticari kart sahibinin kişisel harcamaları ile şirket harcamaları ayrı ayrı takip edilebilmektedir.