Ticaret ne demek, ne anlama gelir? Ticaret kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Ticaret kelimesi günlük hayatta oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Ticaret kelimesi çok sık olarak kullanılmakta olan bir kelime olsa bile ne anlama geldiği sıklıkla bilinmemektedir. Ticaret kelimesinin Arapça kökenli bir kelime olduğunu söylemek de mümkün olmaktadır.

Ticaret Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ticaret kelimesi, dilimizde yaygın olarak kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Ticaret kelimesi ürün, mal vb. alım satımı olarak bilinmektedir. Aynı zamanda ticaret kelimesinin kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği olarak da bilindiğini söylemek mümkündür. Ticaret denildiği zaman alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı ve kâr da ifade edilmek istenmektedir.

Ticaret Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Ticaret kelimesinin yaygın olarak kullanılan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Türk dil kurumuna göre ticaret kelimesinin ilk anlamı ürün, mal vb. alım satımı olarak ifade edilebilir. Ticaret kelimesinin yaygın olarak kullanılan ikinci anlamı ise kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği olarak ifade edilebilir. Ticaret kelimesinin sözlükte yaygın olarak kullanılan anlamının ise ürün ve mal alım satımı olarak ifade edilebilir.