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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.05.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı’na sınavla personel alımı

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Ticaret Bakanlığı’na sınavla personel alımı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2021/6 Ticaret Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınması yapılacak.

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle: “Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuz’una saat 13.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir” denildi.

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