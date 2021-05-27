Ticaret Bakanlığı’na sınavla personel alımı

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle: “Ticaret Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuz’una saat 13.00’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

Adaylar tercihlerini, 27 Mayıs – 03 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri, KPSS-2021/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir” denildi.