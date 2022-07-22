Tıbbın yıllığı 400 bin liraya kadar çıkıyor

Haberin Devamı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, adayları tercih heyecanı sardı. Vakıf üniversitelerini tercih etmeyi planlayan adayları ise artan eğitim ücretleri düşündürüyor. 2022-2023 akademik yılı eğitim ücretlerini açıklayan vakıf üniversiteleri geçen yıla oranla yüzde 100’e varan artışlar yaptı.

BÖLÜME GÖRE DEĞİŞİYOR

Her vakıf üniversitesinin ücreti, fakülte ve bölüm bazında değişiyor. Bazı tıp fakülterinde bir yıllık eğitimin ücretini 400 bin lira olarak belirleyen okullar bile var. Hukuk, mimarlık, mühendislik, işletme ve psikoloji gibi diğer popüler bölümler için ise yıllık 250 bin TL’nin üstünde ücretlere de rastlanıyor. Vakıf üniversitelerinin bir kısmı ücretlerini yıllık değil ‘dönemlik’ belirleyerek, bir sonraki dönem için fiyatın değişebileceği bilgisini de veriyor.

Haberin Devamı

TIP ORTALAMA 150 BİN TL

Vakıf üniversitelerinin artan ücretlerinde yüksek fiyatlarıyla başı tıp ve dış hekimliği fakülteleri çekiyor. Eczacılık bölümü de bu alanların hemen ardından geliyor. Vakıf üniversitelerinde tıp fakültelerinin yıllık ücreti 100 bin TL’den başlıyor. Kurumdan kuruma değişmekle birlikte ortalama ücreti 150-160 bin TL civarında olan tıp eğitiminde çıta 400 bin liraya kadar yükselebiliyor.

DİŞ HEKİMLİĞİ ÜCRETTE İKİNCİ

DİŞ hekimliği fakülteleri tıp fakültesiyle yarış halinde. Bazı üniversitelerde ücret tıp fakültesinin de üstünde. Yıllık ücret ortalamaları ise 100 bin TL ile 180 bin TL arasında şekilleniyor. Eczacılık fakültesinde okumayı planlayan adaylar biraz daha şanslı; yıllık ücretleri ortalama 80 bin TL’den başlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversiteleri düşünenler ise yıllık ortalama 45 bin TL ödeyerek eczacılık okuyabilir. Hukuk, mimarlık ve mühendislik fakülteleri de üst sıralarda kendilerine yer buluyor. Bu alanlarda okumak isteyenler yıllık ortalama 80 ile 90 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yunanistan’da Abdülhamid Han senaryoları Haberi Görüntüle

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Vakıf üniversitelerinin fakülte ve bölüm bazında duyurduğu ücretler dikkatlice incelenmeli. Çünkü bazı vakıf üniversiteleri ücretlerine katma değer vergisini (KDV) dahil ederken bazıları dahil etmiyor. Vakıf üniversitelerinin eğitim ücretlerine uygulanan KDV oranı bu yıl yeniden yüzde 8’e yükseldi. Örneğin 100 bin liralık bir ücrete KDV eklendiğinde bir yıllık eğitim bedeli 108 bin liraya yükselmiş oluyor. Bunun yanı sıra eğitim-öğretim ücretinde yapılacak artışların, yıllık enflasyon oranları dikkate alınarak üniversitelerin mütevelli heyeti kararınca yapılacağını bildiren kurumlar da var.

Vakıf üniversitelerinin bir kısmı hazırlık sınıfları için yıllık ayrı bir ücret talep ediyor. Yani aday tarafından seçilen bölümde eğer zorunlu hazırlık sınıfı varsa, bölüm için ödeyeceği ücret hazırlık sınıfında geçerli olmayacak. Bu nedenle tercih yapılırken üniversitelerin hazırlık sınıfı için belirlediği yıllık ücretlere de dikkat edilmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

PİLOT ADAYLARI UÇUŞ ÜCRETİ DE ÖDÜYOR

Eğer aday pilotaj programı tercih edecekse, programda yer alan zorunlu uçuş eğitimleri için de ek bir ücret ödeyecek.

EN UYGUN GÜZEL SANATLAR

PSİKOLOJİ, iletişim ve güzel sanatlar alanlarında okumak isteyenler biraz daha avantajlı sayılabilir. Psikoloji bölümünün yıllık ücretleri 65 bin-75 bin lira. İletişim ve güzel sanatlar fakültelerinde okumak isteyenler ise yıllık 55 bin lirayla 65 bin lira arasında değişen bir ücret ödeyecek.