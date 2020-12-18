Tıbbi Sekreterlik nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Tıbbi Sekreterlik olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Tıbbi sekreterler, bir doktorun veya diğer sağlık profesyonellerinin ofisinde büro görevlerini yerine getirir.

Tıbbi Sekreter Nedir?

Tıbbi sekreterler hastaları alır, formları doldurmalarına, tıbbi dosyaları muhafaza etmelerine ve almalarına yardımcı olur ve tıbbi raporları yazıp yazarlar. Tıbbi sekreterlik bir tür hasta ile hekim arasında önemli bir bağlantıdır.

Bir tıbbi sekreter tıbbi yazılımlara hakim olmalıdır. Ayrıca elektronik veri tablolarını da okuyabilmeli. Tıbbi idari asistan olarak da bilinen tıbbi sekreter, büro görevlerini yerine getirmekten sorumludur ve bir tıbbi ofise özgü prosedürler hakkında bilgi sahibidir.

Tıbbi Sekreter Ne İş Yapar?

Yazışmalar ve raporlar yazarlar, dosyaları tutarlar, satıcılara ödeme yaparlar, sigorta formlarını yönetirler ve hastaları fatura ederler. Tıbbi sekreterler gün boyunca halkla etkileşimde bulunur, telefon görüşmeleri yapar, randevuları ayarlar ve hastaları karşılar.

Hasta bilgilerini güncelleme, randevuları planlama, tesisin veri tabanını ve tıbbi kayıtları yönetme, doktor programını yönetme gibi görevleri yerine getirir.

Tıbbi sekreterler, hastaları karşılama, evrak işlerini ve elektronik dosyaları düzenleme, faturaları işleme ve ofis ekipmanlarını kullanma gibi ofis görevlerini yerine getirerek klinik sağlık profesyonellerini destekler.

Tıbbi Sekreter Nasıl Olunur?

Tıbbi sekreter olmak isteyenler en az Sağlık meslek liselerinden mezun olmaları gerekir. Aynı zamanda önlisans derecesinde olan Tıbbi Sekreterlik bölümünü okumaları da bu alanda çalışmak için yeterlidir.

Hassas bilgilerin gizliliğini korumak için yüksek düzeyde bir takdir yetkisi, minimum denetimle çalışma, baskıyla başa çıkma ve son teslim tarihlerini karşılama becerisi bu alanda çalışmak isteyenlerde aranan nitelikler arasındadır.

Tıbbi Sekreter Olma Şartları Nelerdir?

Tıbbi sekreter, ödemelerin yanı sıra sigorta taleplerini de karşılar. Ayrıca hasta bilgilerini doğru ve verimli bir şekilde işlemek zorundadır. Ofis veri tabanını ve hasta kayıtlarını yönetmek dışında bir de doktorun programını yönetmek durumundadırlar ve bu nedenle bilgisayar programlarından anlamalıdır.

Ayrıca raporlar yazıp hazırlayabilmeli ve tıbbi raporları kopyalayıp yazabilmelidirler. Tıbbi sekreterlerin; Müşteri hizmetleri odaklı, okuduğunu anlama, sosyal farkındalık, zaman yönetimi, net yazma ve konuşma yeteneği, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yeteneklerinin olması önemlidir.

Tıbbi Sekreterin Görevi Nelerdir?

İşlerini yapmak için bilgisayarlar, faks makineleri, tarayıcılar ve çok hatlı telefon sistemleri gibi çeşitli ofis ekipmanlarını kullanırlar. Tıbbi sekreterler ayrıca tıbbi terminoloji, sağlık sigortası kuralları ve tıbbi fatura prosedürleri hakkındaki bilgilerini uygular.

Faturaları, raporları ve notları hazırlar. Hasta randevuları ve ameliyatları planlayıp ve aramalar veya e-postalar aracılığıyla randevu hatırlatıcıları ve takipleri gönderir. Telefon görüşmelerini yönetir.

Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar?

Görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmek için tıbbi sekreterlerin mükemmel idari ve organizasyon becerilerine, insan becerilerine ve hastaları ve halkın diğer üyelerini ustaca idare etme becerisine sahip olması gerekir.

Bu denli yoğun iş tanımı olan tıbbi sekreterler aylık 3500 ile 3750 lira arasında değişen maaşla çalışırlar. Çalışılan kuruma bağlı olarak maaşta küçük de olsa değişiklikler olabilir.

Tıbbi Sekreter İçin İş İmkanları Nelerdir?

Özel hastaneler, özel laboratuvarlar, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, halk sağlık merkezleri bölüm mezunlarının çalışma alanları içerisinde yer alır.

Bu pozisyon, temel ofis becerileri ve tıbbi terminoloji ve hastane, klinik veya laboratuvar prosedürleri bilgisini gerektirir.

Özel klinikler, araştırma kurumları, ilaç şirketleri, laboratuvarlar, sağlık sigortası şirketleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kurumlar, büro ve idari destek görevlerini yerine getirmek için tıbbi sekreterlere ihtiyaç duyar.