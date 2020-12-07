Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve .iş imkanları

Hastalıklara çözüm bulmak ve tedavi sürecini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak isteyen kişilerin tercih edebileceği bir bölümdür. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünü tercih edecek olan kişiler insanların ve diğer tüm canlıların mevcut olan hastalıklarının tespitinde ve hastalara tedavi sürecini kolaylaştırmak için tıbbi görüntüleme teknikleri uygular.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Radyoloji servisinde çalışmak için üniversitelerden gerekli eğitimleri alarak mezun olan kişiler, tıbbi görüntüleme teknikleri alanında çalışma hakkı kazanır. Hastalığın teşhisi için, Nükleer Tıp bölümünün her türlü alanında hizmet vermek için eğitim gören öğrenciler de mezun olduktan sonra sağlık çalışanı olarak görevlerini sürdürürler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Nedir?

Bir uzman hekimin gözetimi altında çalışan tıbbi görüntüleme teknikleri uzmanı radyografi alanında çalışmalar yapar ve hastayı incelemek için hazır hale getirir. Radyoterapi tedavisi ve uygulaması alanında uygulamalar yapan meslek elemanıdır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünün Amacı Nedir?

Hastalıkların teşhisi için x ışınlarını kullanarak tıbbi görüntüleme sağlarlar. Alanında uzman hekimlere yardımcı olacak yetkinlikte sağlık personelleri yetiştirmektir. Sağlık sektöründe çalışmak isteyen kişilerin seçebileceği bir bölümdür.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunu Ne İş Yapar?

Radyoloji teknikeri olarak görev yapmakta olan tıbbi görüntüleme teknikleri mezunları üniversitelerde ilgili bölümlerden mezun olduktan sonra devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde çalışma imkanına sahip olurlar. İnceleme görüntülerini hazırlamak ve korumak da bu işin gerekliliklerinden birisidir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerin ön lisans programı dahilinde iki yıllık bir programdır. Ancak isterseniz sonrasında dikey geçiş sınavlarına girerek eğitiminizi lisan düzeyine yükseltebilirsiniz.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Sağlık sektöründe çalışmaya istekli olan kişilerin tercih edebileceği bir bölümdür. Kapalı alanlarda çalışmaktan rahatsızlık duymayacak, insanlar ile iletişimi kuvvetli olan, zamanı iyi kullanabilen, soğukkanlı olan kişiler bu bölümü rahatlıkla tercih edebilirler.

Ayrıca bu özelliklere sahip olan kişiler üniversite sınavında da gerekli olan puan türüne ulaşabilirlerse bu bölümü tercih edebilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Öğretimi İngilizce midir?

Eğitim alacağınız üniversiteye bağlı olarak öğretim dili değişiklik gösterebilmektedir. Siz de tercih edeceğiniz özel veya devlet üniversitesinde eğitim alacağınız programı seçerken eğitim alacağınız dil seçeneğini isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Genellikle eğitim Türkçe olarak verilmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünü seçmek için ÖSYM tarafından düzenlenen TYT sınavına girmek yeterli olacaktır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümü seçen kişiler, nükleer tıp, tıbbi görüntüleme, tıbbi biyoloji, farmakoloji tıbbi terminoloji, radyasyon fiziği, radyolojik anatomi, radyasyon güvenliği, fizyoloji, klinik uygulamalar, anatomiye giriş ve alan derslerini alır.

Gerekli görülen durumlarda da staj uygulamasını yapmaları gerekmektedir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak mezun olan kişiler, hastanelerde çalışma imkanına sahip olurlar. Genel olarak sağlık sektöründe çalışmakta olan mezunlar, alanlarında kendilerini geliştirdikleri takdir de kolay bir şekilde iş bulabilirler. Aynı zaman da girecekleri dikey geçiş sınavı ile ön lisans mezunu olan kişiler eğitimlerini iki yıl daha hemşirelik alanında eğitim alarak lisans düzeyine yükseltebilme imkanına da sahiptir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Özel görüntüleme merkezlerinde, kamu veya özel sektörde hizmet vermekte olan hastanelerde iş bulabilirler. Aynı zaman da sağlık sektörüyle ilgili olarak tüm kuruluşlarda da çalışmalarını gerçekleştirebilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Çalışma Alanları Nelerdir?

Üniversiteler, özel hastaneler, devlet hastaneleri, özel tıp merkezleri, nükleer tıp hizmeti veren birimler, radyoterapi bölümleri ve görüntüleme merkezleri tıbbi görüntüleme teknikerlerinin çalışma alanları içerisinde yer almaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve daha birçok üniversite de tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü için eğitim alabilirsiniz.