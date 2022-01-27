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THY’den öğrenciye bilet çözümü

#Türk Hava Yolları#Sabiha Gökçen Havalimanı#Anadolu Jet
THY’den öğrenciye bilet çözümü

Olumsuz hava koşulları sonucu üniversitelerde ertelenen bütünleme ve dönem sonu sınavları öğrencilerin evlerine dönmek için önceden aldıkları uçak biletlerinin yanmasına neden oldu. Ortaya çıkan mağduriyet Türk Hava Yolları’nı harekete geçirdi. Öğrencilere rezervasyon değişikliği konusunda özel hak tanındı.

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Promosyonlu bilet tercih eden öğrenciler, rezervasyon değişikliği hakkı bulunmadığı için yeniden bilet almak ya da değişiklik için yüksek ücretler ödemek zorunda kalmış, bu ücreti karşılayamayanlar da sınavların ertelenmesine tepki göstererek memleketlerine dönememekten dert yanmıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencileri rahatlattı. Ekşi paylaşımında alınan kararı, “Siz sınavlarınızı düşünün. Biletinizi merak etmeyin. Bilet değişim konusu çok kolay” diyerek duyurdu.

DEĞİŞİKLİK İÇİN SON GÜN 6 ŞUBAT
THY’nin aldığı karara göre, 24.01.2022 ve öncesinde biletini düzenlemiş, 24.01.2022-06.02.2022 (dâhil) tarihleri arasında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet seferlerine kayıtlı öğrenciler, 06.02.2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;
31 Mart 2022 tarihine kadar olan uçuşlarında rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapabilecek. Bu tarihten sonraki uçuşlarda yalnızca vergi ya da kur farkından doğabilecek ücret farkları tahsil edilecek. Rezervasyon ve güzergah değişiklikleri için ceza ücreti tahsil edilmeyecek.
Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmamakla birlikte bilet ücretinin farkı, vergi ve kur farkları gibi ücret farkları da tahsil edilerek değişiklik yapılacak.
Seyahatlerini gerçekleştiremeyecek öğrenciler 06.02.2022 tarihine kadar talepte bulunmaları ve yeni seyahatin 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar tamamlanması kaydıyla biletlerini açıkta bekletme haklarına sahip olacak.
Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın daha erken tarihli biletlerin geçerliliği 31.03.2022 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecek.

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