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Eğitim
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

THY, Kanada destinasyonuna Vancouver kentini de ekledi

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THY, Kanada destinasyonuna Vancouver kentini de ekledi

Türk Hava Yolları, Kanada'nın Vancouver kentine de sefer düzenleme kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Toronto ve Montreal kentlerinin ardından Vancouver'a da haftanın bir günü karşılıklı sefer düzenleyecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin Kanada'daki yeni destinasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ekşi, "Kanada'da 3. noktaya başlıyoruz. Toronto, Montreal ve şimdi #Vancouver. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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