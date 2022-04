Throw 2. Ve 3. Hali Nedir? Throw Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Yabancı bir dili öğrenirken fiillerin 2. ve 3. hallerini akılda tutmak için bolca alıştırma yapılması gerekmektedir. Bu sayede öğrenilenlerin hatırlanması daha kolay olmaktadır.

Throw 2. ve 3. Hali Nedir?

Throw fiili İngilizcede fırlatmak ya da atmak anlamında kullanılmaktadır. Throw fiili düzensiz bir fiil olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle düzenli fiillerde geçerli olan kurallar burada geçerli olmamaktadır. Throw fiilinin 2. hali Threw olarak belirtilmektedir. Bu fiilin 3. hali ise Thrown olarak ifade edilmektedir. Throw fiili düzensiz bir fiil olduğu için diğer hallerinde -ed takısı almamaktadır.

Throw Fiilinin 2. ve 3. Hali İle İlgili Örnek Cümleler

Throw fiili 2. halinde threw olarak kullanılmakla beraber to throw olarak da Simple Past Tense içinde kullanılabilmektedir. Düzenli bir fiil olmadığı için cümle içinde karıştırılması mümkün olmamaktadır. Throw fiilinin 2. halinin kullanımı şu şekilde olmaktadır:

- I am angry with my father because he threw my books away.

- I threw the basketball to my brother but he couldn't catch it.

Throw fiilinin 3. hali ise to throw olarak cümlelerde yer almaktadır. Bu cümlelere şu şekilde örnek vermek mümkündür:

- She has thrown the stick and waited for the cat to get it.