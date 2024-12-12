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THK Üniversitesine özel yetki

Güncelleme Tarihi:

#THK#Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu#Uçak
THK Üniversitesine özel yetki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 15:39

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi’nin Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Programı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu Onay Sertifikası aldı ve ‘B1 Pistonlu Uçaklar kategorisinde Tanınan Okul’ olarak yetkilendirildi. Böylece Türkiye’de ilk defa bir önlisans programı B kategoride yetkilendirilmiş oldu.

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THK Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; Üniversitemiz Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu, Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu Onay Sertifikası ve B1.2 Pistonlu Uçaklar kategorisinde Tanınan Okul yetki belgesini alarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’de ilk defa bir önlisans programı B kategoride yetkilendirildi” denildi.

Kazanılan statü ile HT- 66 B1.2 kategorisindeki modül sınavları üniversite bünyesinde yapılabilecek. Ayrıca, Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu, Uçak Teknolojisi Programı öğrencilerinden B1.2 kategoride Hava Aracı Bakım Personel Lisansı (HBL-66) için istenilen deneyim gereklilik süresi, Tanınan Okul eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler için 3 yıldan 2 yıla düşecek.

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#THK#Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu#Uçak

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