Theta Healing Nedir Ve Ne İşe Yarar? Teta Şifası Nasıl Yapılır

Theta Healing, inanç sistemlerinizde ve fiziksel bedeninizde gelişmeleri kolaylaştırır. Theta şifasının bir sonucu olarak, uyum ve denge yeniden kurulur, bu da sizin için huzur, esenlik ve neşe hissi ile sonuçlanır.

Theta Healing Nedir ve Ne İşe Yarar?

Theta şifa, inanç sistemleri, bastırılmış duygular, korkular, travmalar ve genetik kusurlar gibi kişinin doğal işleyişindeki tıkanmaların nedenlerini tanımlar. Bu tıkanmalar, sonsuz ruhsal enerjinin akışını sınırlayarak etkiler. Terapi, kişinin bu blokları veya engelleri aramasına ve en yüksek kaynağa bağlanarak dört seviyenin tümünde bilinçaltı temel inançları ve blokları; çekirdek, genetik, geçmiş yaşam ve ruhun salıvermesini sağlar.

Meditasyon tekniği olarak kabul edilen Theta şifa, 1995 yılında Vianna Stibal tarafından oluşturuldu. Vianna, geleneksel tıbbi tedavinin başarısız olduğu kendi sağlığına dönüş yolculuğu sırasında kullandı. Manevi bir bağlantı yakaladı ve Tanrı'ya yaklaşırken zihnini, bedenini ve ruhunu da geliştirdi. Bu terapi tüm inançlara ve dinlere hitap etmektedir.

İnandığımız şeyi değiştirdiğimizde, nasıl hissettiğimizi değiştiririz, bu da farklı seçimler yapmaya ve yeni eylemler gerçekleştirmeye götürür. Theta Healing, sınırlayıcı inançları ve duyguları güçlendirici olanlara dönüştürmek için bilinçaltına erişerek çalışır. Bilinçaltınıza erişim sağlayan bir meditasyon tekniğidir. Deneyimli uygulayıcılar, vücudunuzu tarayarak ve bir tür uygulamalı kinesiyoloji olan kas testi yaparak bilinçaltınızda tutulan sınırlayıcı inançları belirlemek için eğitilir. Bu kısıtlayıcı düşünceler daha sonra güçlendirici ve destekleyici inançlarla yeniden programlanır. İnançlarınız değiştiğinde, düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz değişir.

Bilinçaltı zihne teta beyin dalgası yoluyla erişilir. Beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydetmek için elektrofizyolojik bir izleme yöntemi kullanan bilim adamları, mutluluk duygularının ve iç huzurun yalnızca teta beyin dalgaları baskın olduğunda hissedildiğini keşfettiler. Teta beyin dalgası, bilinçli zihninizin deneyimlerinizin, uzun süreli hatıralarınızın, yaratıcılığınızın, duygularınızın, ruhsal bağlantınızın ve ilhamınızın depolandığı bilinçaltı zihninize bağlanmasına izin verir.

Normalde sadece uykuya dalarken (bazı rüyalar sırasında) ve delta uykusunun derinliklerinden dönerken teta dalgalarını deneyimliyoruz. Ancak teta meditasyon tekniklerini kullanarak, yüksek boyutlardan gönderilen bilgilere son derece açıktır. Bilinçaltında değişiklik yapmak için ise tüm beyin dalgaları kullanılır. Uygulayıcılar bilinçaltına (beta) programları bilinçaltınıza (teta) yeniden yazmak için süper öğrenmeyi (gama) uygulamak için bilinçaltına (teta) erişir ve onların şu anki ve bilinçli zihninize (beta) akmasına izin verir (alfa).

Teta Şifası Nasıl Yapılır?

Bire bir Theta Şifa seansları rahatlatıcı bir ortamda gerçekleşir. İster Theta Healing'de yeni olun, ister düzenli bir katılımcı olun, kendinizi rahat ve konforlu hissetmeniz için ortam hazırlanır. Her zaman önce enerjinize erişmek için izin isteyeceklerdir. Her uygulayıcının kendi tarzı olmasına rağmen, tipik bir seansta sezgisel bir tarama, inanç çalışması ve iyileştirme yer alacaktır.

Size hangi inançlara sahip olduğunuzu, bildiğiniz veya bilmediğinizi görmek için kas testi tekniğinin nasıl çalıştığını göstereceklerdir. Uygulayıcılar daha sonra her inanç değişikliğinden önce ve üstlenilen herhangi bir şifa için sözlü izninizi isteyerek, istediğiniz alanlarda çalışabilirler. Çoğu insan bir seansta değişim yaşayacak, ancak ele almak ve değiştirmek istedikleri karmaşık, daha derin sorunlar olduğunda inanç sistemleri üzerinde daha fazla çalışma gerekecektir.

Teta Şifasının Faydaları Nelerdir?

Teta şifası çeşitli fiziksel ve duygusal durumların iyileşmesine yardımcı olmak ve desteklemek için kullanılabilir. Bunlar;

Kronik, dejeneratif ve DNA ile ilgili durumlar,

Duygusal rahatsızlıklar,

Kendilerini tekrar etmeye devam eden ilişki kalıpları,

Kendine güvensizlik,

Kendini sabote etme kalıpları söz konusu olduğunda Teta şifa tüm bunları aşmanıza yardımcı olur.