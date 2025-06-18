THE listesinde 4 Türk

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Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında üniversitelerin çalışmalarını incelediği 2025 Etki Sıralaması’nı paylaştı. Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamasında Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda belirlenen ‘17 dünya sorunu’ ile ilgili çalışmalar değerlendirilirken, üniversitelerin araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim düzeyleri ile toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüldü. 30 ülkeden toplam 2 bin 526 üniversitenin değerlendirildiği genel sıralamada Avustralya’dan Western Sydney Üniversitesi, art arda dördüncü kez birinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN ‘ETKİ SIRALAMASI’ KARNESİ

Geçtiğimiz yıl 90 üniversiteyle en fazla temsil edilen ülkelerden biri olan Türkiye, bu yıl 121 üniversiteyle sıralamada kendine yer bularak 147 üniversiteyle temsil edilen Hindistan ve 126 üniversiteyle temsil edilen Pakistan’ın ardından Filipinlerle birlikte üçüncü sıraya yerleşti. Genel sıralamada ilk 100’de 4 üniversiteyle yer almayı başaran Türkiye’de, Abdullah Gül Üniversitesi geçen yıl 101-200 bandındayken bu yıl 37’inci sıraya yükselerek büyük bir sıçrama yaptı ve listedeki en başarılı Türk üniversitesi oldu. ‘THE 2024 Etki Sıralaması’nda geçen yıl 34’üncü sıradayken bu yıl 48’inciliğe gerileyerek sıralamadaki en başarılı ikinci üniversite olan İTÜ, böylece Türkiye’nin en etkili üniversitesi unvanını Abdullah Gül Üniversitesi’ne kaptırmış oldu. İlk 100’deki üçüncü Türk üniversitesi olan Bahçeşehir Üniversitesi ise geçen yıl 201-300 bandındayken önemli bir ilerleme kaydederek bu sene 59’uncu sıraya yükseldi. ODTÜ ise 88’inci sıradan 96’ıncı sıraya gerilese de ilk 100’de yer aldı.

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ASYA’DAKİ ÜNİVERSİTELERİN DOMİNASYONU

Yükseköğretim kurumlarını Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda değerlendiren tek küresel sıralama sistemi olan THE Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamasında Asya üniversitelerinin yükselişi dikkat çekti. İlk kez sıralamaya giren üniversitelerin yüzde 50’den fazlası Asya’dan geldi. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 10’unda birinci sırada Asya’daki üniversiteler yer aldı. Geçen yıl bu sayı 5’ti. Özellikle Malezya, Güney Kore, Hong Kong, Tayland, Endonezya ve Irak’ın yükselişleri dikkat çekti. Güney Kore’den Kyungpook Ulusal Üniversitesi (KNU), 2024’te 39’uncu sıradayken bu yıl 3’üncü sıraya yükselerek Asya’nın en etkili üniversitesi oldu. Endonezya’dan Universitas Airlangga, 81. sıradan 9. sıraya yükseldi. Bu büyük sıçramaların nedeni, üniversitelerin sürdürülebilirlik girişimlerinde kaydettikleri somut ilerlemeler olarak gösterildi. Özellikle belgeleme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde öne çıktıkları belirlendi.

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DÜNYA GİDEREK ASYA’YA YÖNELECEK

THE’nin Küresel İlişkiler Direktörü Phil Baty, şöyle dedi:

“THE Etki Sıralamaları, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın her birine üniversitelerin katkılarını; eğitim, araştırma, toplumsal etkileşim ve kaynak yönetimi gibi tüm faaliyet alanları üzerinden inceleyen dünyadaki tek sıralamadır.

Bu kapsamlı analiz, dünya genelindeki üniversitelerin iklim krizi, ekonomik büyümenin sağlanması ve barış ile adaletin desteklenmesi gibi dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklarla mücadelede etkin rol oynadığını açık biçimde gösteriyor. Bu dev araştırma, üniversitelerin gerçek dünyadaki etkisini ve kamusal faydaya katkısını gözler önüne seriyor. Ve şunu açıkça söyleyebilirim: Asya, sürdürülebilirlik gündeminde öncülüğü üstleniyor. Genel temsil oranındaki belirgin üstünlüğü ve birçok üniversitenin bireysel sürdürülebilir kalkınma hedefi alanlarında dünya birinciliğine ulaşan performansları, üniversitelerin sosyal ve ekonomik etkisi söz konusu olduğunda dünyanın giderek daha fazla Asya’ya yöneleceğini ortaya koyuyor.”

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ÖZVAR: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ MERKEZ OLUYOR

YÖK ile uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE’nın işbirliğiyle düzenlenen ‘Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi’ İstanbul Kongre Merkezi’nde önceki gün başladı. Dün ise 110 ülkeden 5 bin katılımcının bulunduğu kongrenin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Erol Özvar açılış konuşmasında “Hedefimiz, Türk yükseköğretimi entelektüel hareketlilik ve dünya çapında ortaklıklar için bir merkez haline getirmek. Türkiye şu anda çeşitli ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapma konusunda dünyada ilk on ülke arasında yer alıyor” dedi.

İSRAİL’İ KINAMA ÇAĞRISI

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuşmasında İran -İsrail çatışmalarına da değinerek “Ne yazık ki bu kongre, İsrail’in bölgeye yönelik yeni bir saldırı başlattığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. Bu, hep birlikte kınamamız gereken bir durumdur” diye konuştu.