THE Impact Rankings 2021 için kayıtlar açıldı

Times Higher Education (THE), küresel üniversitelerin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmedeki başarısını ölçen 2021 Etki Sıralaması için kayıt açtı.

Dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler, veri sunumundan önce 2021 Etki sıralama için kayıt olabilecekler. 1 Ekim - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında da üniversiteler veri sunabilecekler. Sıralama, lisans öğrencilerine eğitim veren tüm akredite üniversitelere açık olurken katılım için herhangi bir ücret istenmeyecek.

Sıralama, 2021 yılının Nisan ayında Çin'deki THE İnovasyon ve Etki Zirvesi (Innovation and Impact Summit)'nde yayınlanacak. Üniversitelerden toplanan veriler, genel bir üniversite sıralamasının yanında özelliklere göre ayrı bir sıralama da oluşturmak için Elsevier Bilgi Analiz Şirketi'nden gelen bilgilerle birleştirilecek.

Sıralama, belirlenen ve aranan 17 standarta dayalı ölçümleri içerecek. Sıralamaya son iki yıl içinde altı kıtadan 89 ülke ve 860 üniversite katılım gösterdi.