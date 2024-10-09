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THE 2025’te Türkiye rekoru... 91 Türk üniversitesi ‘en iyiler’ listesinde

Güncelleme Tarihi:

#THE 2025#ODTÜ#Times Higher Education
THE 2025’te Türkiye rekoru... 91 Türk üniversitesi ‘en iyiler’ listesinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 07:00

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2025’in en iyi üniversitelerini açıkladı. 2 binden fazla kurumun sıralandığı listede Türkiye 91 üniversite ile temsil edilerek, rekor kırdı.  İlk 1000’e 12 Türk üniversitesi girdi. ODTÜ, Koç ve Sabancı Üniversiteleri de ilk 500’deki yerlerini korudu.

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Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2025’i yayınladı. Bu yıl da dünyanın en iyi yükseköğretim kurumu 9 yıldır olduğu gibi Oxford Üniversitesi oldu. Dünya sıralamasında Oxford’u ABD’den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi izledi. Geçtiğimiz yıl 2’nci olan Stanford Üniversitesi ise 6’ncı sıraya geriledi. Bu yıl da ilk 10 sırayı İngiltere ve ABD’deki üniversiteler paylaştı.

TEMSİL SAYISI YÜZDE 21 ARTTI
THE raporuna göre Türkiye’den listeye giren kurum sayısında artış olsa da sıralamalarda düşüş yaşadı. Geçen yıl 75 üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin yükseköğretim kurumu sayısı yüzde 21 artarak 91 oldu. Böylece Türkiye ve Hindistan listeye giren yeni 16 üniversite ile geçen yıla kıyasla temsil sayısında en önemli artışın görüldüğü ülkeler oldu.

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THE 2025’te Türkiye rekoru... 91 Türk üniversitesi ‘en iyiler’ listesinde

İLK 500’DEKİ ÜNİVERSİTELER YERİNİ KORUDU
Türkiye’nin en üst sıradaki üniversiteleri ise geçtiğimiz yıl da olduğu gibi 351-400 bandında yer alan Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi oldu. Dördüncü sırada ise 501-600 bandındakini yerini koruyan İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı. 601-800 bandında da değişiklik olmadı. Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri aynı sırayı bu yıl da korudu. İlk binde yer alan diğer üniversiteler ise 601-800 bandından gerileyerek 801-1000 bandına geçen Çankaya ve Hacettepe üniversiteleri olurken, Kadir Has Üniversitesi bu yıl sıralamaya aynı banttan girdi. Özyeğin ve Yıldız Teknik Üniversiteleri de 801-1000 bandında yer aldı.

EN HIZLI GELİŞEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE
Rapora göre İnönü Üniversitesi bu yıl, geçen yılki 1.501+ bandından 1.001-1.200 bandına çıkarak şimdiye kadarki en iyi sıralamasına ulaştı. Ancak Fırat ve İstanbul Üniversiteleri 1001-1200 bandından 1201-1500 bandına düştü. Sıralanan 91 üniversiteden 4’ü bu yıl yükselirken 15’i düştü. 10 kurum şu ana kadarki en kötü derecesini aldı. 16’sı ise sıralamaya geçen yıl girememişti. Özellikle araştırma kalitesi ayağında zayıflık gösteren Türkiye, araştırma ortamı, uluslararası görünüm, öğretim, endüstri ve araştırma kalitesi açısından dünya ortalamalarının altında kaldı. Ancak 50’den fazla üniversitenin temsil edildiği ‘büyük ülkeler’ arasında Türkiye araştırma kalitesi ve araştırma itibarı açısından en hızlı iyileşme gösteren üçüncü ülke oldu.

 

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ODTÜ, KOÇ, SABANCI İLK 500’DE

Üniversite20252024
Koç Üniversitesi351–400  351–400 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi351–400  351–400 
Sabancı Üniversitesi351–400  351–400 
Istanbul Teknik Üniversitesi501–600  501–600 
Bilkent Üniversitesi601–800  601–800 
Boğaziçi Üniversitesi601–800  601–800 
Bahçeşehir Üniversitesi801–1000  801–1000 
Çankaya Üniversitesi801–1000  601–800 
Hacettepe Üniversitesi801–1000  601–800 
Kadir Has Üniversitesi801–1000  Geçen yıl listede yoktu 
Özyegin Üniversitesi801–1000  801–1000 
Yıldız Teknik Üniversitesi801–1000  801–1000

THE 2025’te Türkiye rekoru... 91 Türk üniversitesi ‘en iyiler’ listesinde

12 ÜNİVERSİTE BİNLİK DİLİMDE
İlk 1000’e 12 üniversiteyle giren Türkiye’nin başarısını THE Global Başkanı Phil Baty şöyle yorumladı: “THE’ya değerlendirme için başvuran ve sonrasında sıralanan Türk üniversitelerinin sayısı, sektörün küresel sahnede iyi bir oyuncu olduğunun kanıtı. Hiç şüpheniz olmasın, Türk üniversitelerinin Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralamaları’na katılımının önemli ölçüde artması, ülkede yüksek öğrenimin önümüzdeki yıllar için dikkat çekecek bir alan olduğunu gösteriyor. Türkiye, araştırma kalitesi ve araştırma itibarı açısından üçüncü en hızlı gelişmeye sahip. Bunu görmek gerçekten harika ve üniversitelerinin sıralamalarda yükseleceğini düşünüyoruz.”

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DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

Üniversite Ülke 20252024
Oxford Üniversitesiİngiltere11
Massachusetts Teknoloji ÜniversitesiABD23
Harvard  ÜniversitesiABD34
Princeton ÜniversitesiABD46
Cambridge Üniversitesi  İngiltere55
Stanford ÜniversitesiABD62
California Teknoloji EnstitüsüABD77
California Üniversitesi, BerkeleyABD89
Londra Üniversitesi Akademisiİngiltere98
Yale ÜniversitesiABD1010

 

 

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#THE 2025#ODTÜ#Times Higher Education

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