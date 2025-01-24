THE 2025 alan sıralaması açıklandı... ODTÜ ilk 100’de

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İngiliz üniversite derecelendirme kuruluşu THE, sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi, bilgisayar, eğitim bilimleri, mühendislik, hukuk, yaşam bilimleri, tıp, fizik, psikoloji ve sosyal bilimler olmak üzere toplam 11 alanda en iyi üniversiteler listesini yayınladı. THE Alan Sıralaması’nda, 80’den fazla ülke ve bölgeden 1000’in üstünde üniversite incelendi. Bu yılın dikkat çeken başlıkları şöyle oldu:

SANAT VE EKONOMİDE MIT ÖNE GEÇTİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), sanat ve beşeri bilimler, işletme ve ekonomi ile sosyal bilimlerde zirveye oturdu. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki uzmanlığıyla tanınan MIT, artık sanat eğitiminde de en iyi üniversitelerden biri haline geldi. Stanford Üniversitesi ise eğitim ile hukuk ve psikoloji alanlarında birinci oldu. Harvard Üniversitesi mühendislik ve yaşam bilimleri alanında birinci olurken, California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) fizik bilimleri alanında birinci sıraya yerleşti. Bilgisayar bilimi, tıp ve sağlık alanlarında da Oxford Üniversitesi öne çıktı. Asya’dan Çin ve Singapur üniversiteleri 11 alanın tamamında ilk 50’de yer almayı başardı.

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EĞİTİM BİLİMLERİNDE BÜYÜK BAŞARI

Türkiye’nin ise en başarılı olduğu alan eğitim bilimleri oldu. ODTÜ’nün 89’uncu sırada yer aldığı listede ülkemizden 35 üniversite kendine yer buldu. ODTÜ’yü 151-175 bandından Boğaziçi ve 251-300 bandından Hacettepe Üniversitesi takip etti. Anadolu, Bahçeşehir ve Bartın Üniversiteleri de bu alanda ilk 500’de yer alan diğer üniversiteler oldu. Eğitim bilimlerinde ilk üçü ise Stanford, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley ve Oxford Üniversiteleri paylaştı.

MÜHENDİSLİK ALANINDA 26 TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Elektrik ve elektronik, makine ve uzay, inşaat ile kimya mühendisliğinin incelendiği bu alan, 18 performans göstergesine göre değerlendirilen 97 ülke ve bölgeden bin 488 kurumu içerdi. Bu alanda ilk 1000’de 26 Türk üniversitesi yer aldı. Koç Üniversitesi listeye 201-250 bandından girerken, ODTÜ 251-300, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sabancı Üniversitesi 301-400 bandından onu takip etti. Bilkent, Boğaziçi ve İstinye Üniversitesi 401-500 bandında, Akdeniz, Bahçeşehir ve Düzce Üniversitesi de 501-600 bandında yer buldu. Dünyanın bu alanda en iyi ilk 3 eğitim kurumu Harvard ve Stanford Üniversitesi ile MIT oldu.

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İLK 500’DE 6 ÜNİVERSİTE

İşletme ve ekonomi alanında listeye, Türkiye’den 21 üniversite girdi. ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi, Koç, Sabancı ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bu alanda listede ilk 500’de yer alan kurumlar oldu. Dünyada ilk 3 sıralaması ise, MIT, Oxford ve Stanford Üniversitesi şeklinde gerçekleşti.

HUKUKTA LİSTEYE GİREMEDİK

Stanford’un en iyi üniversite olduğu hukuk alanında Türkiye’den hiçbir üniversite ilk 1000’e giremezken ODTÜ’nün 251-300 bandında yer aldığı psikoloji alanında ise 5 üniversitemiz sıralamaya girdi. Koç Üniversitesi 301-400, Boğaziçi Üniversitesi 401-500 Ankara ve İstanbul Üniversiteleri 601 ve üstündeki sıralamalarda kendine yer buldu.

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SANAT VE BEŞERİ BİLİMLER

İlk 3:

* MIT

* Cambridge Üniversitesi

* Oxford Üniversitesi

Türkiye:

* ODTÜ: 201-250

* Koç Üniversitesi: 251-300

* Boğaziçi Üniversitesi: 401-500

* Bilkent Üniversitesi: 501-600

* İstanbul Teknik Üniversitesi: 501-600

SAĞLIK BİLİMLERİ

İlk 3:

* Oxford Üniversitesi

* Harvard Üniversitesi

* Cambridge Üniversitesi

Türkiye:

* Koç Üniversitesi: 301-400

* Hacettepe Üniversitesi: 401-500

* Anadolu Üniversitesi: 601-800

* Atatürk Üniversitesi: 601-800

* Ege Üniversitesi: 601-800

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

İlk 3:

* Oxford Üniversitesi

* Cambridge Üniversitesi

* MIT

Türkiye:

* İTÜ: 251-300

* ODTÜ: 251-300

* Boğaziçi Üniversitesi: 401-500

* Sabancı Üniversitesi: 401-500

* Yıldız Teknik Üniversitesi: 401-500

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YAŞAM BİLİMLERİ

İlk 3:

* Harvard Üniversitesi

* Cambridge Üniversitesi

* MIT

Türkiye:

* ODTÜ: 301-400

* Atatürk Üniversitesi: 501-600

* Yıldız Teknik Üniversitesi: 501-600

* Gebze Teknik Üniversitesi: 601-800

* Hacettepe Üniversitesi: 601-800

FİZİK BİLİMLERİ

İlk 3:

* Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü

* Harvard ve Stanford Üniversitesi

* MIT

Türkiye:

* Koç Üniversitesi: 401-500

* ODTÜ: 401-500

* Sabancı Üniversitesi: 401-500

* Boğaziçi Üniversitesi: 501-600

* Fırat Üniversitesi: 501-600

SOSYAL BİLİMLER

İlk 3:

* MIT

* Oxford Üniversitesi

* Stanford Üniversitesi

Türkiye:

* ODTÜ: 176-200

* Koç Üniversitesi: 201-250

* Sabancı Üniversitesi: 201-250

* Boğaziçi Üniversitesi: 251-300

* İstanbul Gelişim Üniversitesi: 501-600

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REKTÖR YOZGATLIGİL: EĞİTİME KATKIMIZ SIRALAMAYLA TESCİLLENDİ

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil:

“Eğitim alan sıralamasında Türkiye’deki en iyi üniversite olmaya devam ettik. Dünyada ise ilk 100 içindeki yerimizi sağlamlaştırdık. Sıralamalarda toplam dokuz alanda yer alan ODTÜ, bunların sekizinde Türkiye’nin en iyi üniversitesi olarak konumlandı. Ancak eğitim alanındaki konumu, bizler için ayrı bir önem taşıyor. ODTÜ, eğitim fakültesiyle dünyadaki gelişmeleri takip ederek uygulayabilen, öğretmenlerin yetişmesine katkıda bulunan, küresel anlamda eğitim alanındaki bilimsel gelişmeleri yönlendiren bir üniversite olarak öne çıkıyor. ODTÜ’nün dünyadaki eğitim çalışmalarına yönelik katkısı ile araştırma ve yayınları bu gibi sıralamalarla da tescillenmiş oluyor. Açıklanan sonuçlarla gurur duyuyoruz. Bu doğrultuda, dünya çapında fark yaratacak projelere öncülük etmeyi, dijital ve yeşil dönüşüm süreciyle kampüsümüzü ileri teknolojilerin ev sahibi haline getirmeyi hedefliyoruz. ODTÜ’nün dünya çapındaki konumunu daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.”