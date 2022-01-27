Tezgah nasıl yazılır? TDK'ya göre şapkalı mı şapkasız mı yazılır? Tezgah kelimesinin doğru yazılışı..

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Tezgâh kelimesi yazılışı esnasında yanlışlık yapılan kelimeler arasında yer almaktadır. Tezgâh kelimesini yazarken şapka kullanılıp kullanılmayacağı karıştırılmakta olan bir kelimedir. Tezgâh kelimesi yazılırken şapka işareti kuralının uygulanması gerekmektedir. Şapka konulmadan yazılan kelimeler de anlam değişikliği de meydana gelebilmektedir.

Tezgâh Nasıl Yazılır?

Tezgâh kelimesi yazılırken şapka işaretinin kullanılması gerekmektedir. Şapka işareti kullanılmadan yazılan tezgâh kelimesinin anlamında farklılık meydana gelebilir. Tezgah olarak yazılan kelime yazım yanlışına yol açmaktadır. Kelimenin doğru bir şekilde yazılması için tezgâh kelimesi şapkalı bir şekilde yazılmalıdır. Tezgâh kelimesinin doğru yazılışı ''tezgâh'' olarak ifade edilmektedir.

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TDK'ya Göre Şapkalı mı Şapkasız mı Yazılır? Tezgah Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıl Olmalıdır?

Türk Dil Kurumu'na göre tezgâh kelimesinin şapkalı olarak yazılması gerekmektedir. Şapka kullanılmadan yazılan tezgâh kelimesinin yazım yanlışına neden olabileceğini söylemek mümkündür. Türk dil kurumunda belirtildiğine göre kelimenin doğru yazılışı ''tezgâh'' olarak ifade edilebilir. Tezgah şeklinde yapılan bir yazımın ise yazım yanlışına sebep olduğu söylenebilir.