Tezcanlı ne demek, ne anlama gelir? Tezcanlı kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Tez canlı deyimi, günümüzde çok sık kullanılan ve anlamı sorgulanan kelimeler arasında yer alıyor. Çok sık kullanılan tez canlı deyimi, hem tek başına hem de cümle içinde sıkça kullanılıyor.

Tezcanlı Ne Demek?

Tezcanlı kelimesi, dilimizde günlük hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, öteye beriye aceleyle uçup gelen tez canlı ve tiz saçlı kırlangıçlar anlamına gelir. Aynı zamanda bu kelime, sabırsız olmak anlamına gelir.

Tezcanlı Ne Anlama Gelir?

Tezcanlı kelimesi, dilimizde genellikle aceleci ve sabırsız anlamına gelir. Bu kelime, günlük hayatımızda, sosyal medyada ve pek çok ortamda sık duyduğumuz kelimeler arasında yer alıyor.

Tezcanlı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Tezcanlı kelimesinin TDK sözlüğüne göre anlamı, tez olma durumu, acelecilik ve sabırsızlık anlamına gelir. Bu kelime, özellikle de konuşma dilinde en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, genellikle sabırsız ve aceleci kişileri nitelemek için kullanılır. Ülkemizde bu kelime, diğer pek çok kelimede de olduğu gibi cümlenin gidişatına göre anlam kazanır. Bu nedenle anlam karmaşasını önlemek için kelimenin gerçek anlamını bilmek gerekir.