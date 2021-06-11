Tezat ne demek? TDK'ya göre tezat kelimesinin anlamı nedir? Tezat sözlük anlamı

Tezat kelimesi zıt kelimesinden türetilmiş bir kelime olmaktadır. Tezat anlam olarak da zıt kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Tezat kelimesi sanat ve edebiyatta da kullanılan bir terim olarak yer almaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Tezat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre tezat kelimesi çelişmek ve karşıtlık anlamına gelmektedir. Tezat kelimesinin sözlük anlamında ise çelişmek ve tutarsızlık olarak kullanılmaktadır. Tezat kelimesi birbirine karşıtlık barındıran iki fikrin karşı karşıya gelmesini ifade etmektedir.

Tezat kelimesi edebiyata kullanılan bir edebi sanat olarak da yerini almaktadır. Tezat sanatında birbirinin zıddı olan iki duygu veya düşünce birbirleriyle bağ kurularak anlatılmaktadır.

Tezat kelimesi zıt kelimesinden gelmesinin yanında tezat kelimesi genellikle sanat konularında yansıtma amacı güden bir işlev olarak kullanılmaktadır. Sanat ve edebiyatta sıklıkla kullanılan tezat kelimesi var olan sanat ifadelerini tüm boyutlarıyla yansıtmak amacını ifade etmektedir.

Günlük konuşma içerisinde birbiriyle çelişen ifadeler için tezatlık söylemi şeklinde kullanılabilmektedir. Beklenilen bir isteğe veya duruma karşı istenmeyen bir gelişme olduğunda da tezat bri durum şeklinde kullanılmaktadır.

Tezat kelimesi yansıtılan görüntünün tam tersi görüntü anlamında da kullanılmaktadır. Tezat kelimesi birden çok alanda kullanılabilen bir kelime olarak bilinmektedir.