Tez Nedir Ve Nasıl Yazılır? Tez Yazım Kuralları Ve Tez Konusu Örnekleri

Tez yazmak oldukça önemli bir iştir ve zaman harcamak gerekmektedir. Tez yazımı akademik bir dille yazılmalıdır. Yani seçilen konu üzerine uygun bir dille anlatım yapılmalıdır. Kendine özgü kuralları olan tezi yazarken bu kurallara mutlaka uymanız gerekir. Aksi halde yazdığınız tez kabul görmez.

Tez Nedir ve Nasıl Yazılır?

Tez, bir öneri ve bir fikir ileri sürmek için araştırma yapılarak hazırlanan yazıdır. Tezi hazırlamak için iyi bir şekilde araştırma yapmak gerekmektedir. Aksi halde başarılı bir tez hazırlayamazsanız. Tez hazırlarken çok sayıda kaynağa bakmak başarılı bir tez yazmak için son derece önemlidir.

Tez Yazımı

1- Öncelikle bir konu belirlemelisiniz. Bu konu ilginiz olan alanlardan birisi olursa daha verimli bir çalışma olur.

2- Danışman hocanızın alanında iyi olması sizin için daha faydalı olacaktır. Seçtiğiniz konuya en çok katkısı olabilecek olan hocayı seçmek önemlidir.

3- Sınırlı bir konu belirlemek daha iyi bir çalışma yapılmasına olanak sağlar. O yüzden daha geniş bir kapsam yerine sınırlı bir konuya yönelmeniz daha doğru olur.

4- Araştırmanız için oluşturduğunuz düşüncenizi teze yansıtmaya çalışın. Bu sayede yazdığınız tez sizi daha çok yansıtacaktır ve daha özel bir çalışma olacaktır.

5- Araştırma düzenini kendiniz belirleyin. Planlı şekilde yapılan bir araştırma daha kolay tez yazmanıza yardımcı olur.

6- Araştırma yaparken çeşitli kaynaklardan yararlanın. Ayrıca ne tür bir araştırma yapmak istediğinizin bilincinde olmalısınız. Bu size daha çok zaman kazandıracaktır.

7- Kaynakları toplayın ve detaylı bir şekilde gözden geçirin. Teze zaman ve emek harcayacağınız için bilinçli bir şekilde ilerlemeniz oldukça önemlidir.

Şartları oluşturduktan sonra tez yazımına geçebilirsiniz. Tez yazarken dikkatli olmalısınız. Yazdığınız konunun dışına çıkmadan ve konuyu dağıtmadan ilerlemeye özen göstermelisiniz. Yazılı ve sözlü birçok kaynaktan bu süreçte yararlanabilirsiniz.

Tez Yazım Kuralları ve Tez Konusu Örnekleri Nelerdir?

Tez yazımı zahmetli olduğu kadar özen isteyen bir iştir. Tabi tez yazarken belirli bir düzende gitmeniz gerekir. Tez yazımı belirli kurallara uyularak ve belirli bir düzen ile hazırlanmalıdır. Aksi halde tezin yazılması hiçbir anlam ifade etmez.

Tez Yazım Kuralları:

- Yazılan tezin dış kapağı ve iç kapağı hazırlanmalıdır,

- Tez çalışmasının ilk sayfalarında içindekiler, kısaltmalar, simgeler ve buna benzer kısımlar mutlaka yer almalıdır,

- Özet ve giriş kısımlarından sonra tez yazımına geçilir,

- Tez bittikten sonra sonuç kısmı olmalıdır,

- Tez için kullandığınız kaynakların listesini tez çalışmasının sonuna mutlaka eklemelisiniz,

- Tez çalışması anlaşılır bir dille yazılmalıdır,

- Tez çalışmasında savunulan fikir açık ve net olmalıdır,

- Sayfa düzeni için gereken kurallara mutlaka uyulmalıdır.

Hazırlayacağınız tez çalışması normal bir kitap gibi görüneceği için baştan savma yazılmamalıdır. Belirtirken kurallara uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca tez yazımında kullanılan dil günlük konuşmadan uzak olmalıdır. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılırken akademik bir çalışma hazırladığınızı unutmayın.

Tez Konusu Örnekleri

Tez yazarken seçtiğiniz alanla ilgili bir konu bulmanız gerekmektedir. Örneğin, tarih alanında bir çalışma yapacağınız zaman bu alandan bir konu belirleyebilirsiniz. Psikoloji alanı için bir konu seçeceğinizde bu alanla alakalı bir çalışma yapabilirsiniz. Daha birçok alan olduğu için farklı konular bulabilirsiniz.

Örnek Tez Konuları:

- 1. Dünya Savaşı'nda Türk Ordusu ile Fransız Ordusu Arasındaki Muharebeler

- Karadeniz Bölgesinin Coğrafi Yapısının Nüfusa Etkisi

- Psikolojide Davranışsal Yaklaşımın Olumlu Etkileri