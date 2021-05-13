Tez Nedir, Nasıl Yazılır Ve Hazırlanır? Tez Örnekleri Ve Yazım Kuralları Hakkında Bilgi

Tez, lisans ve yüksek lisans yapan öğrencilerin bilimsel yöntemlere dayandırdıkları ve hazırladıkları makalelerdir. Öğrencilerin de tez yazarken bazı detaylara dikkat etmeleri gerekir.

Tez Nedir?

Tez, bilimsel yöntemler kapsamında bazı ön bilgilere de dayandırılarak mevcut bilgiler ile hazırlanan bir tür projedir. Henüz kanıtlanmamış ama mevcut bilgiler ile mantıksal açıdan çelişmeyen bilimsel araştırmalar sonucunda tez hazırlanır. Özellikle yüksek lisans eğitiminde tez yazmak öğrencinin araştırma yapma yeteneğini arttırmaktadır.

Üniversitede okuyan öğrenciler belirlenen konuya göre araştırmalar yaparlar. Bu araştırmaların ise bilimsel verilere dayandırılması gerekir. Öğrenciler tarafından hazırlanan tezler bilime de katkı sunar. Tez yazarken de araştırmaların bilimsel açıdan elle tutulur olması gerekir. Bunun yanı sıra öğrenci tez yazarken detaylı araştırmalar da yaparak bilgi birikimini arttırmaktadır.

Tez Nasıl Yazılır?

Tez yazarken her detaya çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Tez yazılırken öncelikle konunun doğru bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Tez yazmak uzun bir süre alacağı için araştırma yapan öğrenci ilgi duyduğu konuyu seçmelidir. Seçilen tez konusu hakkında nitelikli araştırmalar yapılmalıdır. Bu tez konusu ile ilgili çeşitli bilimsel kaynaklardan yardım alınmalıdır.

Tez yazarken konu seçiminin geniş olması araştırma yapmayı zorlaştırır. O nedenle araştırmanın faydalı olması için konu seçimleri de dar bir çerçevede ele alınmalıdır. Tez konusu hakkında doğru bir derleme yapılabilir. Tez yazılırken belli bir hipotez de kullanılmalıdır. Buna göre tez belli bir kuramsal temel üzerine ele alınmalıdır.

Öğrenciler tez yazarken araştırma metodunu belirlerler. Araştırma metodu baştan belirlendiği takdirde daha kolay tez yazılabilir. Bunun yanı sıra tez yazarken geçici kaynak ve geçici plan oluşturulur. Tez yazma sırasında okumalara ve not alınmalarına da çok dikkat edilmesi gerekir.

Tez Örnekleri Nelerdir?

Tez yazılırken hangi bölümde eğitim görülüyorsa o bölümü ilgilendiren bir tez alınır. Mesela Turizm Fakültesi'nde okuyan bir turizm öğrencisi "Uluslararası Turizm Faaliyetlerinin Ülkelere Kazandırdıkları", "Turizmi Geliştirecek Ekonomik Unsurlar" ve "Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Devlet Politikaları" gibi konularda tez hazırlayabilir.

Mimarlık Fakültesi öğrenciler tarafından da "Japonya'da Mimari Gelişimin Temelleri", "Mimari'de Modern Çizgilerin Kullanılması" ve "Mimarinin Beşeri Sistem İle Uyumu" şeklinde tez hazırlama konusu belirlenebilir. Tezler genellikle uzmanlık alanına göre hazırlanmaktadır.

Tez Yazım Kuralları Hakkında Bilgi

Tez yazım süreci genellikle uzun ve meşakkatlidir. Özellikle tez hazırlanırken araştırmaların da doğru ve bilimsel olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra tezin yazım dili ve tez yazım kurallarına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tez yazarken öncelikle tez konusu belirlenmelidir. Öğrenciler kendi alanlarında bir tez konusu belirlerler. Bunun yanı sıra tez yazmak da uzun bir süreci kapsar. O nedenle araştırmacının bilgi düzeyi tez konusu ile örtüşmelidir. Tez konusunun kapsayıcı olmaması için tez konusu sınırlandırılır. Böylelikle konunun dışına çıkmadan rahat bir şekilde araştırmalar yapılabilir. Araştırmacı yaptığı okumalar sonucunda tezin gidişatını planlar.

Tezi hazırlayan kişi yapılacak çalışmaları, araştırma yollarını, anket ve istatistik bilgilerini toparlar. Buna göre tez için geçici bir plan oluşturulur. Bu plan dahilinde tez hazırlanır. Tez metni mutlaka anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Yazılan tezin her satırı açıklanabilir olmalıdır. Tez yazımında her bilgi savunulabilir boyutta olmalıdır. Hazırlanan tez ise danışman hocaya sunulur.