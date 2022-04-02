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Tez Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Tezin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Tez Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Tezin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Birbiri yerine kullanılabilecek olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Bu sözcüklerin anlamı aynıdır. Sadece farklı kelimeler ile ifade edilir. Bu nedenle cümle içerisinde herhangi birinin kullanılması yeterli olacaktır. Sıkça duyduğumuz sözcüklerden biri olan tez, eş anlama sahip kelimelerdendir. Tez kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Tez kelimesi anlam olarak çabuk ve süratli olan demektir. İnsanlar için tez canlı gibi sıfat şeklinde kullanılır. Tez vakit, canı tez ve tez beri gibi yaygın kullanım şekilleri vardır. Ayrıca tez kelimesinin yerine kullanılabilecek yani cümle anlamını değiştirmeyen birçok sözcük bulunmaktadır. 

 Tez Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Tez kelimesinin literatüre geçmiş olan birçok eş anlamlısı yanı anlamdaşı bulunur. Bunlardan ilki ilk akla gelen çabuk sözcüğüdür. Bir diğer eş anlamlısı ise hızlıdır. İvedi ve süratli kelimeleri de yine yaygın kullanılan eş anlamlarıdır. Tez kelimesinin bir başka anlamı da savunulan konu demektir. Bu konudaki eş anlamı ise sav ve iddia sözcükleridir. 

 Tezin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK) 

 Tez kelimesinin eş anlamlıları ile kurulmuş olan örnek cümleler aşağıdaki gibidir;

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 Ben onu bildim bileli hızlı hareket eder.

 Biraz daha çabuk olursan onu durdurmaya yetişebilir.

 İvedi bir şekilde bu işlerin halledilmesi gerekiyor.

 O kadar süratli kullanıyor ki kaza yapacak diye korkuyorum.

 Bugün hocama savımı sundum ve teslim ettim.

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