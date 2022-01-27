Teyit etmek ne demek, ne anlama gelir? Teyit etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Teyit etmek sözcüğü günümüzde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Teyit etmek sözcüğü ayrı yazılan bir kelimedir. Teyit etmek sözcüğü, doğrulamak anlamında kullanılan bir kelimedir.

Teyit Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözcük türlerinden biri olan teyit etmek kelimesiyle ilgili bireyler tarafından yapılan araştırmalar bulunuyor. Anlam yönünden teyit etmek sözcüğünün karşılığı kişilerin araştırdığı bilgilerin başında yer alıyor. Teyit etmek kelimesi günümüzde doğrulamak anlamıyla kullanılıyor.

Teyit Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Her kelimenin belirlenmiş olan bir doğru yazılma şekli bulunuyor. Yazım yanlışı yapmak istemeyen bireyler teyit etmek sözcüğünün doğru yazılışıyla alakalı araştırma yapabiliyor. Teyit etmek sözcüğü ayrı olarak yazılan bir sözcük türüdür.

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TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılan teyit etmek sözcüğünün sahip olduğu anlamlar kolayca öğrenebiliyor. TDK sözlük anlam bakımından teyit etmek kelimesi önemli bir sözcüktür. Teyit etmek sözcüğü TDK'da doğrulamak anlamında belirtilen bir kelime çeşididir. Günümüzde doğrulamak anlamında kullanılıyor.