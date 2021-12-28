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Tevsik ne demek, ne anlama gelir? Tevsik kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Tevsik#Tevsik Ne Demek
Tevsik ne demek, ne anlama gelir Tevsik kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen tevsik kelimesi, vesaka sözcüğünden türetilmiştir. Vesaka, güçlü ve dayanıklı olmak anlamına gelirken tevsik, bir şeyi eskisinden daha sağlam hale getirmek demektir. Osmanlı döneminde tevsik kelimesi, tamir etmek ve onarmak manasında da kullanılmıştır. Kelimenin yan anlamı ise iddia edilen bir şeyi belgelerle ispatlamaktır. Tevsik ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Tevsik kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Tevsik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sağlamlaştırma 2- Düzeltme 3- İyileştirme 4- Tahkim Etmek 5- İhkam

 6- Onarma 7- Kanıtlama 8- Berkitme 9- Belgelendirmek 10- Tayin Etmek

 Tevsik Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. yüzyılda literatüre girmiş olan tevsik kelimesi, düzeltme ve sağlamlaştırma demektir. Bu kelime mecazen birinin güvenilir olduğunu beyan etmek manasında da kullanılır.

Bu kelime birçok tamlamanın içinde de yer alır. Örneğin tevsik-i burhan, kesin olarak kanıtlamak anlamına gelir. Tevsik-i butlan ise, çürük bir şeyi onarmak ve sağlam hale getirmek anlamında kullanılan bir tamlamadır.

 Tevsik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Tevsik kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Bir yapıyı ya da aleti sağlam hale getirme, iyileştirme

 İkinci Anlamı: Belgelerle ispat etme, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlama

 Tevsik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 ''Mahkemede suçsuzluğunu tevsik edip ilk duruşmada beraatınızı talep edeceğim.''

 

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