Tevsik etmek ne demek, ne anlama gelir? Tevsik etmek bitişik Mi Yazılır Ayrı Mı? Tdk Sözlük Anlamı

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Tevsik Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Onarma 2- İspatlana 3- Kanıtlama 4- Delil Sunma 5- Ortaya Çıkarmak

6- Dayandırmak 7- Belgelendirmek 8- Tanıtlamak 9- Sağlamlaştırmak

10- Belirlemek

Tevsik Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

11. yüzyılda literatüre girmiş olan tevsik etmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. Kelimenin ilk anlamı bir şeyi sağlamlaştırmak ve muhkem hale getirmektir. Tevsik etmek kelimesi, mahkemelerde ve resmi kurumlarda bir şeyi delilleriyle sunmak ve ispat etmek anlamında kullanılır.

Tevsik Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Tevsik etmek kelimesinin doğru yazımı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

Tevsik Etmek - Doğru Kullanım

Tevsiketmek - Yanlış Kullanım

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Tevsik Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu konuyla ilgili tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmak için iddialarımızın tamamını tevsik edeceğiz.

(Belgelendirmek anlamında kullanılmış)

2- Masayı tevsik etmek için kırık ayağını onarmam gerek.

(Sağlamlaştırmak anlamında kullanılmış)